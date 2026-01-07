「最高のセンスをしてるね！」岡本和真の入団会見で明かされた事実に「なんて素敵な話なんだ」　球団公式X「まさに運命だった」

ブルージェイズに移籍した岡本が入団会見を行った(C)Getty Images

巨人からポスティングシステムでブルージェイズに移籍した岡本和真が現地時間1月6日、本拠地のロジャース・センターで入団会見を行った。

【動画】「Go Blue Jays！」岡本和真が英語で入団会見 実際の様子

岡本は会見の席で英語で自己紹介を行い、「皆さん、こんにちは。岡本和真です。この機会をいただき本当にありがとうございます。ブルージェイズに加わることができて、とても嬉しいです。毎日一生懸命努力し、チームのために全力を尽くします。ご声援ありがとうございます。はじめまして」と挨拶した。最後には、「Go Blue Jays！」と笑顔で締めくくった。

また、ブルージェイズの公式Xは「カズマ・オカモトが契約するチームを決める前に、彼は娘に30チームすべてのロゴから一つ選ぶよう頼んだ」と説明し、「彼女が選んだのは、トロント・ブルージェイズだった。まさに運命だった」と綴った。