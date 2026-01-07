（CNN）ベネズエラのマドゥロ大統領と妻のシリア・フローレス氏を拘束した3日の作戦に関して、トランプ米政権の関係者は5日、両氏が逃げようとした際に頭部を負傷したと議員らに説明した。

情報筋がCNNに明らかにしたところによると、関係者の説明ではマドゥロ氏とフローレス氏は急襲を受けて自宅内にある分厚い鉄製のドアの後ろに隠れようとしたが、戸枠が低かったため頭をぶつけた。陸軍の精鋭部隊デルタフォースの隊員が夫妻を拘束し、自宅から連れ出した後に応急処置を行ったという。

ルビオ国務長官やヘグセス国防長官、ケイン統合参謀本部議長、ボンディ司法長官、中央情報局（CIA）のラトクリフ長官は5日夜、2時間以上にわたって有力議員らに作戦について説明した。

同日ニューヨークの連邦地裁に出廷したマドゥロ氏とフローレス氏は明らかに負傷しており、フローレス氏の弁護士は判事にフローレス氏が拘束された際に大けがを負ったと伝えた。また、肋骨（ろっこつ）を骨折しているかひどい打撲を負っている可能性があるとしてレントゲン検査や診察を要望した。

審理の様子を取材した記者らによると、フローレス氏は時折ぐらついたり頭を下げたりし、マドゥロ氏は着席や起立に苦労していたという。審理の様子を描いたイラストでは、フローレス氏は頭に包帯を巻いていた。

情報筋によると、政権関係者はフローレス氏は軽傷だと議員らに説明したという。

政権は今回の作戦ではキューバ人警護部隊との間で銃撃戦があり、デルタフォースの隊員数人が負傷したことを明らかにしている。銃弾や破片で負傷したがいずれも軽傷という。

ヘグセス氏は5日、作戦には200人近くの要員が参加したことを明らかにした。