¡ÖÃª¶¶Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµÒ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×ÆüËÜ¿Í¡È°ï½÷¡É¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°ì·â¤Ë¸½ÃÏ¼Â¶·¤âÈ¿±þ ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê1·î5Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÆ¼Â¶·¤¬¡ÖTANAHASHI¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤¿´°àú¤Ê°ì·â
¡¡ÆüËÜ¿Í½÷»Ò3¿Í¤¬»²Àï¤·¤¿2026Ç¯³«Ëë¤Î¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤Ç¡¢¡È°ï½÷¡É¤¬°úÂà¤·¤¿¡È°ïºà¡É¤Ø¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤Î°ì·â¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¼Â¶·¤Ç¤â¡È TANAHASHI ¡É¤ÎÌ¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤òÏ«¤¦¤Ò¤ÈËë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
¡¡WWE¡ÖRAW¡×2026Ç¯¤Î½éÀï¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿WWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤Ï¡¢²¦¼Ô¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡ËÂÐRHIYO¡Ê¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡õ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¡Ë¤¬·ãÆÍ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í½÷»Ò3¿Í¤¬À¤³¦¤Î¥Þ¥Ã¥È¤ÇÌöÆ°¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¤¥è¤¬Êü¤Ã¤¿Ãª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Öñ´ÊÌ¤Î°ì·â¡×¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï²¦¼ÔÁÈ¤¬Ï·àÖ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¥¢¥¹¥«¤Î¾ì³°²ðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆRHIYOÂ¦¤ÎÏ¢·¸¤¬Íð¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£¤·¤«¤·ÃæÈ×¡¢¥¤¥è¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥«¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÀ°Õ¤Î¾¸ÂÇ¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÏ¢ÂÇ¡£¤½¤³¤«¤é¡¢1·î4Æü¤Ë°úÂà¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¡Ö¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Î¼Â¶·ÀÊ¤â¥¤¥è¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤¿¤«¡¢¡Ö¤ª¤Ã¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£²òÀâ¤ÎËÙ¹¾¥¬¥ó¥Ä¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï°úÂà¤·¤¿Ãª¶¶¡Ê¹°»ê¡ËÁª¼ê¤Ø¤Îñ´¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸½ÃÏ¼Â¶·¤Ç¤â¡¢Ì¾Êª²òÀâ¼Ô¥³¥ê¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¥Ö¥¹¤¬¡Ö¥¿¥Ê¥Ï¥·¤Ø¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤Î°ì·â¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎÅ¸³«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¡ÖÃª¶¶¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¡ÖÃª¶¶Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇ®¶¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¼Â¶·¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµÒ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Îº²¡×¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿³¤³°SNS¤Ç¤â¡¢¥¤¥è¤Î¡Ö¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤ÈÍí¤á¤Æ¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Ï±Ê±ó¤À¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°úÂà»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÃª¶¶¤ò´º¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤éÃæÍ¸¤ò½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÊ£»¨¤ÊÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½ªÈ×¡¢¥ê¥¢¤¬¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥É¤Ç¥¢¥¹¥«¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¥¤¥è¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¤òÅê²¼¡£ºÇ¸å¤Ï¥¤¥è¤¬¾ì³°¤Ø¥À¥¤¥Ö¤·¤Æ¥«¥¤¥ê¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÃæ¡¢¥ê¥¢¤¬¥¢¥¹¥«¤«¤é3¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¼è¤·¡¢RHIYO¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿Àï½Ñ¤¬Åö¤¿¤ê¡¢¸«»ö¤Ë²¦ºÂÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¡£¤Ê¤ª¥¤¥è¤ÏÃª¶¶¤Î°úÂàÅöÆü¤âSNS¤Ç·É°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¸ª½ñ¤¡È°ï½÷¡É¤ÏÈà¤ÎÌ¿Ì¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡È°ï½÷¡É¡Ê¥¤¥Ä¥¸¥ç¡Ë¤Î¸ª½ñ¤¤Ï»ä¤Î°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢»î¹ç¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎACE¤«¤éº²¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À°ì·â¤¬¡¢¿·²¦¼ÔÃÂÀ¸¤Ø¤Î·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë