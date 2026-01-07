¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡õÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó½êÂ°¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤¬ºÇ¸å¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¸«¤»¤¿¡ÖËÜÍè¤Î»Ñ¡×
¡¡2025Ç¯¤ÏÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÀªÎÏ¿Þ¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤È¥Ñ¥ê¤Î¸ÞÎØ¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢ÆüËÜ¤Ê¤ÉÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¹ñ¤¬Í½ÁªÇÔÂà¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤äÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤¿¥È¥ë¥³¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬Ãø¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¶¼¤«¤¹¼ã¼ê¤Î³ÐÀÃ¤¬É¬Í×¤À¡£2026Ç¯¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¿ÈÄ¹£²¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¦¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é2025Ç¯¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡¡photo by YUTAKA / AFLO SPORT
¡¡¹ÃÈå¤Ë¤È¤Ã¤ÆºòÇ¯¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£Àì½¤Âç£³Ç¯¤À¤Ã¤¿£±·î¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆSV¥ê¡¼¥°¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ë²ÃÆþ¡££µ·î¤«¤é¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÀÐÀîÍ´´õ¤ä郄¶¶Íõ¤¬¹çÎ®Á°¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¤µ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2023Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¼ç¤ÊÌò³ä¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¶¯¿´Â¡¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤À¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¡¢º£µ¨¡¢Àµ¼°¤Ë¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹ÃÈå¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ï¡¢12·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢·è¾¡¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ãÀï¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤â½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë"À¤³¦°ì"¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¡£¤½¤Î·è¾¡¤Ï0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¹ÃÈå¤ÏÂè£²¥»¥Ã¥ÈÅÓÃæ¤«¤éÉÙÅÄ¾ÇÏ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÄÌÍÑ¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ÃÈå¤Ïµ¢¹ñ¸å¤Ë¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç³¤³°¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤²¦¼Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÚÀì½¤Âç¤Î¼ç¾¤È¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÀÕ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡Û
¡ÖËÜÅö¤Ë³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡£ºÇ½é¤Ï¼«¿®¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥ì¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ÄÌÍÑ¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥µ¡¼¥Ö¤â¸ú²ÌÅª¤ËÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿ôÂ¿¤¯¹ñºÝÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤¿2025Ç¯¤Ï¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤È¿Ö¤¯¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËµÙ¤à²Ë¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë......¡£º£²ó¤ÏÂç³Ø¤Î»î¹ç¡ÊÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç»×¤¤¤¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡Âç³Ø£²Ç¯¤Îº¢¤«¤é¡¢²Æ¾ì¤ÏÆüËÜÂåÉ½¡¢Åß¾ì¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥Ð¥ì¡¼¤äSV¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Âç³Ø¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀì½¤Âç¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¹ÃÈå¤ÎÉÔºß¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÎËÙÆâÂç»Ö¤Î²ø²æ¤Ê¤É¤â½Å¤Ê¤ê¡¢½Õ¡¢½©¤Î´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÇÀì½¤Âç¤Ï¶ìÀï¡££²Éô¤È¤ÎÆþÂØÀï¤Ë¤Ï¹ÃÈå¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢½©¤Ï¹ß³Ê¤òÁË»ß¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤é¡¢¤è¤ê¡ØÁ´¥«¥ì¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ´¥«¥ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÆüËÜÂåÉ½¤ä¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë»î¹ç¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Âç³Ø¤Î»î¹ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÎô¤ë¡£¤À¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¤ê¡¢ÇÔ¤ì¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢Á°¤ò¸þ¤«¤»¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¹ÃÈå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Àì½¤Âç¤ËÂÐ¤·¡¢Áê¼ê¤ÏÂÇÅÝ¡¦Àì½¤¡¢ÂÇÅÝ¡¦¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥µ¡¼¥Ö¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¹ÃÈå¤òÁÀ¤Ã¤ÆÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ½¦¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹ÃÈå¤ÏÊø¤ì¤º¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢"ÉÝ¤µ"¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²²óÀï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Ãæ±ûÂç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤â£³²óÀï¤ÇÀì½¤Âç¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Âè£±¥»¥Ã¥È¡¢Ãæ±ûÂç¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÄÌ¤ê¤Ë¹ÃÈå¤ò¥µ¡¼¥Ö¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ£µÏ¢Â³¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£¤·¤«¤·½ªÈ×¡¢Àì½¤Âç¤Ï¹ÃÈå¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç24-24¤È¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¹ÃÈå¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤òÃ¥¤Ã¤Æ25-24¤ÈµÕÅ¾¡£ºÇ¸å¤â¹ÃÈå¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ÇÊø¤·¡¢26-24¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¼çÆ³¸¢¤ÏÀì½¤Âç¤Ø¡£Ãæ±ûÂç¤ÏÂè£³¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤¹°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Ãæ±ûÂç¤ÎÌîÂô·û¼£´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ø¤Þ¤¯¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤â¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤ì¤À¤±¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½ª»Ï¡¢ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ú¡Ö¤¢¤ì¤¬¤¢¤Î»Ò¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡×¡Û
¡¡£³²óÀï¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÀì½¤Âç¤ËÇÔ¤ì¤¿Ë¡À¯Âç¤Î¹â¶¶·ÄÈÁ¤â¡¢¡Öº£²ó½é¤á¤ÆÍ¥ÅÍ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢Í¥ÅÍ¤¬Áê¼ê¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÎÉÝ¤µ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ëÉÝ¤µ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Ì£Êý¤ËÍ¿¤¨¤ë°Â¿´´¶¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤â¡¢¹ÃÈå¤Ï¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¼þ°Ï¤ËÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ëÀ¼³Ý¤±¤«¤é¡¢Àï½ÑÅª¤ÊºÙ¤«¤¤»Ø¼¨¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï¥·¥ã¥¤¤Ç¼þ°Ï¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Êµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¡¢Îý½¬ÊýË¡¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç³Ø¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤ËÍ¾Íµ¤È¼«¿®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÆÀ¤¿¤â¤Î¤òÃç´Ö¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¤Ç³¤³°±óÀ¬¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Âç³Ø¤Î»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´Ñ¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç³Ø¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüÆî¿¶ÆÁ¹â»þÂå¤«¤é¹ÃÈå¤ÈÂÐ³Ñ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ËÙÆâ¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¥ÅÍ¤¬¡Ø¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»Ø¼¨¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¤ÆÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¼³Ý¤±¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥ÅÍ¤¬¤¤¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¯»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³²óÀï¤ÎË¡À¯ÂçÀï¤ËÂ³¤¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î½çÅ·Æ²ÂçÀï¤â£²¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤«¤é£³¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤¹¤ëµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È£´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££¶Ï¢Àï¤È¤¤¤¦ÌµÃã¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¡¢½à·è¾¡¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤Ç¤ÏÈèÏ«¤ò±£¤»¤ºÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤à¥Ð¥ì¡¼¤ò´Ó¤¤¤¿¡££³°Ì·èÄêÀï¤Î¤¢¤È¡¢£²Ç¯À¸¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¿¹ÅÄ·Ä¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÃÈå¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ØºÇ¸å¤À¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï»Ø¼¨¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤¬³Ú¤·¤¯¥Ð¥ì¡¼¤ÎÅ¸³«¤òºî¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Éé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ÃÈå¤¬¸«¤»¤¿ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤µ¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÊñÍÆÎÏ¡£Àì½¤Âç¤ÎµÈ²¬Ã£¿Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¤¬¤¢¤Î»Ò¤Î¡ÊËÜÍè¤Î¡Ë»Ñ¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÆüËÜÂåÉ½¤ä¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À±óÎ¸¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â¾ÚÌÀ¤·¤¿22ºÐ¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¤â¤¦¡¢±óÎ¸¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£