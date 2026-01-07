ビアードパパで受験応援♡「勝つたーど！」キャンペーンが期間限定開催

受験や大切な挑戦に向かう人を、甘いエールでそっと後押し。シュークリーム専門店ビアードパパでは、2026年1月6日(火)から1月31日(土)まで「カスタードで勝つたーど！」キャンペーンを開催します。毎日店舗で手作りされる自慢のカスタードを味わいながら、頑張る気持ちに寄り添う期間限定企画。応援したい想いを形にできる、今だけの特別なキャンペーンです。

カスタード尽くしの限定セット

キャンペーン期間中は、ビアードパパ自慢のカスタードクリームを使用した3種のシューが楽しめるセットを展開。

【勝つたーど！3個セット】



価格:770円(税込)

内容:パイシュークリーム(カスタード)×1個、クッキーシュー(カスタード)×1個、ザクザク！スティックシュー(カスタード)×1個

【勝つたーど！5個セット】



価格:1,250円(税込)

内容:パイシュークリーム(カスタード)×2個、クッキーシュー(カスタード)×2個、ザクザク！スティックシュー(カスタード)×1個

【勝つたーど！10個セット】



価格:2,500円(税込)

内容:パイシュークリーム(カスタード)×4個、クッキーシュー(カスタード)×3個、ザクザク！スティックシュー(カスタード)×3個

販売期間はいずれも2026年1月6日(火)～1月31日(土)、全国のビアードパパ店舗にて販売されます。

想いを届ける必勝絵馬カード

対象セット購入者には、数量限定で「必勝絵馬カード」をプレゼント。裏面には直筆でメッセージを書き込める仕様になっており、受験生や大切な人への応援の気持ちを言葉にして届けられます。

甘いシュークリームと一緒に、心のこもったエールを添えられるのが嬉しいポイントです。

※必勝絵馬カードはなくなり次第終了となります。

※写真はイメージです。

※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10％となり販売価格が異なります。

※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。

※売り切れの際はご容赦ください。

※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズです。

SNS投稿で当たる応援キャンペーン

同期間中、SNS(X)では写真投稿キャンペーンも実施。

ビアードパパ公式Xをフォローし、「#勝つたーど」「#ビアードパパ」を付けて写真を投稿すると、抽選で10名様にeGiftチケット1,000円分をプレゼント。

シュークリームやパッケージ、必勝絵馬カードなど、人物が写っていなくても応募可能です。

甘い時間が背中を押すひととき

頑張る毎日には、ほっと心がほどける瞬間も大切。ビアードパパの「カスタードで勝つたーど！」は、美味しさと一緒に応援の気持ちを届けられる心温まるキャンペーンです。

受験を控えたあの人へ、自分自身へのご褒美にも♡甘いカスタードが、前向きな一歩をそっと後押ししてくれます。