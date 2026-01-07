木梨憲武、妻・安田成美と“オモウマい店”へ 楽しげな夫婦2ショットに反響「お2人ともめっちゃいい表情〜」「幸せそう」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の安田成美（59）と“オモウマい店”での仲良し2ショットを披露した。
【写真】「お2人ともめっちゃいい表情〜」「幸せそう」“オモウマイ店”で楽しげな木梨憲武＆安田成美
木梨は、昨年12月30日に中京テレビ・日本テレビ系で放送された『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』の年末スペシャルに出演。
投稿では、番組内で紹介された店舗に実際に足を運んだことを明かし、「ライスが少ないカレー屋さん！NARUさんと行ってきたー!!」と安田とカレーを楽しむ夫婦2ショット写真や、「駐車場の白線が消えかかってる店！帰りに徳吉ラーメンも行ってきたー!!最高おいしかったー！」と食レポのインサートを録るかのようにラーメンを箸で持ち上げている様子をとらえた自身のショットなどを披露した。
コメント欄には「お2人ともめっちゃいい表情〜」「幸せそう」「仲良しで素敵」「いい笑顔」「めっちゃ良い写真！」「最強夫婦」などの声が多数寄せられている。
