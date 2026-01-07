¿¹¿Ê°ì¡¢Àµ·î¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¹ë²Ú¡Ä¡ª¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤ÎÂ©»Ò¡õ½÷Í¥¤ÎºÊ¤ÈËË´ó¤»¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ä¡×¡Öµ®½Å¡×
²Î¼ê¤Î¿¹¿Ê°ì¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ONE OK ROCK¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Taka¤µ¤ó¡¢»°ÃË¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦MY FIRST STORY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¤µ¤ó¤È¡¢Hiro¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¿Ê°ì¤µ¤ó¡¢¹ë²Ú²á¤®¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²½¸¹ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿¹¤µ¤ó¤ò¶´¤ó¤ÇTaka¤µ¤ó¤È»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¸å¤í¤«¤éHiro¤µ¤ó¤¬´é¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ËÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯Àµ·î¤ò²á¤´¤¹²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë°µ´¬¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²èÁü¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤ê²á¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶ÃØ³¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·»Äï2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¤ªÀµ·î¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡ÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö²ÈÂ²ÀªÂ·¤¤¡¡¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¯µ®½Å¤ÊShot¡×¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¡¢²Ç¤È¤¤¤¦¤è¤êËöÌ¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖÆëÀ÷¤ó¤Ç¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºtaka¤Èhiro´é»÷¤¹¤®¡×¡Ö¥ï¥ó¥ª¥¯¥Õ¥¡¥ó¤â¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤Î¾å¤Ê¤¯´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼¡ÃË¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¤Ï¤Æ¤Ê¤µ¤ó¡£2020Ç¯¤Ë¡ÖÌ´¡©¡×¡Ê¤æ¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ë¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ¼¡×¡Ê¤³¤¨¤À¤±¤¬¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£