テレビ東京のアナウンサー・狩野恵里さん（39）がインスタグラムを更新し、約24年前のものだという自身のショットを披露した。狩野さんの面影の残る過去ショットがネット上で話題となっている。



【写真】尖ってる…？24年ほど前の狩野恵里アナ

狩野さんは、「24年ほど前の私に言いたい」とコメントし、写真をアップ。写真中の若かりし頃の狩野さんは真顔でカメラを見つめており、スンとした澄まし顔を向けている。狩野さんは続けて、「人生、そう悪くはない。尖ることも大事だけれど長いものに巻かれていくことも大事だよんと」と過去の自分に向ける形でメッセージをつづった。



また、狩野さんは当時を振り返り、「そういえばあの時も、午年だった」としみじみコメント。最後には「みなさま本年もひとつ宜しくお願いします。2026年」と呼びかけ、投稿を締めくくった。



SNSでは、「若い狩野アナもやっぱり可愛い」「中学生の頃かな負けん気が溢れてます」「尖ってるな〜笑」「今年も狩野ちゃんの最高〜の笑顔、待ってます」「今の面影ありますね」「真顔は今も昔も変わらない 美人」「もう既に綺麗系ですね〜！！」「明けましておめでとうございます 今年も元気MAXでよろしくお願いします」などのコメントがあった。