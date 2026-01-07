グルメも楽しめると思う「三重県の温泉地」ランキング！ 2位「長島温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月9〜10日の期間、全国の20〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「グルメも楽しめると思う三重県の温泉地」ランキングを紹介します。
2位：長島温泉／62票2位にランクインしたのは、長島温泉です。
「美肌の湯」としても知られる長島温泉は、ナガシマスパーランドなどのレジャー施設が集まるエリアに位置。奥入瀬渓流や黒部峡谷をイメージした露天風呂も楽しむことができます。施設内ではご当地グルメのとんてき定食をはじめとする多種多様な料理がそろい、長島地ビールなどのドリンクやスイーツも充実しています。
1位：鳥羽本浦温泉／79票1位に輝いたのは、鳥羽本浦温泉でした。
伊勢志摩国立公園内にある鳥羽本浦温泉は、生浦湾が一望できる温泉地。泉質はアルカリ性の単純温泉で、美肌や疲労回復の効果が期待できます。宿泊施設では、伊勢海老やふぐ、宝彩えびなどの三重県を代表する食材はもちろん、四季を通じてさまざまな海と山の幸を味わうことができます。
アンケート回答者からは、「伊勢海老や松阪牛を盛り込んだ会席料理を堪能できるから」（40代女性／福井県）、「観光地も近いため、集客のためにグルメにもこだわっているのではないかと思う」（20代女性／千葉県）、「伊勢湾の新鮮な魚介類を堪能できるからです。特に伊勢海老や牡蠣など海の幸が豊富で、温泉とともに海鮮料理を楽しむ贅沢な時間を過ごせます」（20代男性／静岡県）、「鳥羽や伊勢志摩の海産物を楽しめるお店が、近くにたくさんあるから」（50代男性／静岡県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:友野 カイ)