45万円で買える！ “軽”より小さい「めちゃ細いクルマ」が凄い！

東京都新宿区に拠点を置くアントレックスが展開する、ユニークなマイクロモビリティが存在します。

その名は「EV-eCo（イーブイ・エコ）」。好きな時に好きな場所へ行ける「自由」と、それを実現する「主体性」をコンセプトに開発された、一人乗りの超小型電動ミニカーです。

乗用車ライクなスタイリッシュな外観を持ちながら、圧倒的なコンパクトさと経済性を両立したこのモデルは、個人の移動をより身軽で楽しいものに変えるポテンシャルを備えています。

EV-eCoのボディサイズは、全長2400mm×全幅1125mm×全高1619mm。

軽自動車よりも遥かに小さく、特に全幅は約1.1mとスリムなため、自宅やオフィスのデッドスペースを活用して駐車することが可能です。

一方で全高は1600mm以上確保されているため、ミニカーにありがちな頭上の閉塞感はなく、ドライバーはゆったりとした姿勢で運転することができます。

車両重量はわずか310kgという軽さで、定格出力0.59kWのモーターと60V58.2Ahのバッテリーによって、最高速度50km／hでの軽快な走行を実現しています。

このクルマの大きな特徴は、1人乗りでありながら乗用車としての快適装備が充実している点です。

左右両側に大きなドアを備えているため、駐車場の状況に合わせて左右どちらからでも乗り降りが可能。

車内にはパワーウィンドウに加え、天井にはポップアップ式のサンルーフも標準装備されており、天候の良い日には風を感じながらの爽快なドライブが楽しめます。

また、後方確認用のバックカメラとフロントモニターも搭載されているため、視界が限られる雨の日や縦列駐車の際も安心です。

シート後方にはちょっとした荷物を置けるスペースも確保されており、日常の買い物程度なら十分に対応できる実用性も備えています。

そして運用面での手軽さもEV-eCoの魅力です。

充電には特別な設備工事は不要で、家庭用の100Vコンセントにプラグを差し込むだけ。

フル充電での連続走行可能距離は約40km（走行環境による）となっており、近隣への通勤や買い物といった「ご近所利用」に特化したスペックとなっています。

法的な区分は「ミニカー登録」となるため、普通自動車免許（AT限定可）があれば運転可能です。

道路交通法上は自動車扱いとなるためヘルメットの着用義務はなく、二段階右折も不要。

その一方で、道路運送車両法上は原動機付自転車に近い扱いとなるため、車検や車庫証明の取得が必要ない（地域による）という、四輪車と二輪車のメリットを併せ持っています。

ただし、高速道路や自動車専用道路の走行はできません。

新車時の車両価格は64万9000円（消費税込、以下同）と、軽自動車と比較しても非常にリーズナブルな設定となっていました。

しかし、近年の急速な円安進行や部品価格・物流コストの高騰といった外部環境の変化を受け、残念ながら現在は新車のオンライン販売を終了。

現在は在庫モデルの販売のみを継続しており、また既存ユーザーへのメンテナンスや部品供給などのアフターサポートは今後も滞りなく継続されるとのことです。

ちなみに在庫車は、展示車や試乗車、撮影用車両などを活用したアウトレットモデルということですが、バッテリーはすべて新品に載せ替えてから納車。

価格は45万円と、非常にリーズナブルな設定となっており、公式サイトから購入が可能です。（※2026年1月6日現在）

手軽でエコ、そして何より「自分だけの操縦席」というワクワク感を提供してくれるEV-eCo。

都市部の移動を変える選択肢として、そのコンセプトは依然として色褪せない色褪せない魅力を放ち続けています。