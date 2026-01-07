¼¡À¤Âå¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬¼çÎ®¤â¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤ÏÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÚÄÔÈ¯É§¤µ¤ó¥³¥é¥à¡Û
¢¡ÄÔÈ¯É§¤µ¤ó¥³¥é¥à¡Ö°ì½ê·üÌ¿¡×´
¡¡³§¤µ¤Þ¡¢¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥é¥à¡Ö°ì½ê·üÌ¿¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤Ìîµå³¦¤Î½ÐÍè»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Î¶¿¤Îº´²ì¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¡¢»ä¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡26Ç¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿23Ç¯¤ËÂ³¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÏ¢ÇÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¹â¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Âç²ñ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤ÎÌ±Êü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»ëÄ°¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ì¿Í¤¬»³ËÜÍ³¿¡ÊÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Î³èÌö¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âè2Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Âè3Àï¤ÏÃæ1Æü¤Ç¤Îµß±çÅÐÈÄ¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè6Àï¤ÇºÆ¤Ó¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Âè7Àï¤Ç¤âÏ¢Åê¡£WS¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÅê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡ÖÂçÏÂº²¡×¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÌîµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢»³ËÜ¤ÎÎÏÅê¤ËÊó¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤âÂ¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¢ª¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢º£°æÃ£Ìé¡ÊÀ¾Éð¢ª¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜµå³¦¤Ç³èÌö¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÉñÂæ¤ËÄ©¤à¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÆüËÜµå³¦¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ëÌîµå¿Íµ¤¤ÎÄãÌÂ¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼çÎÏ¤¬È´¤±¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢³ÆµåÃÄ¤ËÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹°ïºà¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬°é¤Á¡¢¤¤¤º¤ìÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÊý¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤ÎÊ¸²½¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥íÌîµå¤Ë¤âÆ±¤¸·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø°Ê¾å¤Ë¡Ö¿ä¤·¡×¤Î³èÌö¤ò½ã¿è¤Ë´ê¤¦¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»î¹ç´ÑÀï¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¢µå¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â°ì¤Ä¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Í¥¾¡¡£º£µ¨¤âÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³ÆµåÃÄ¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¶¥Áè¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ìîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Êºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¸µ´ÆÆÄ¡Ë