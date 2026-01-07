

中森明菜（写真提供：HZ VILLAGE Inc.）

中森明菜のファンクラブ限定還暦バースデー公演「ALDEA Bar at Tokyo 2025」Blu-ray（2026年1月14日発売）に収録される特典MV全7曲が決定した。７日よりトレーラー映像公開開始。

【動画】中森明菜 FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2025」特典MV7曲決定トレーラー映像

各2枚組完全生産限定BOXの特典映像として収録されるMV7曲はこちら01. Days -JAZZ-（MV）【42ndシングル】02.APPETITE -JAZZ-（MV）【34thシングル】03.二人静 -JAZZ-（MV）【26thシングル】04.飾りじゃないのよ涙は -JAZZ-（MV）【10thシングル】05.月華 -JAZZ-（MV）【30thシングル】

06.I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-（MV）【22ndシングル】07.I hope so -JAZZ-（MV）【21ndアルバム『I hope so〜バラード・アルバム〜』収録曲】

既に収録が発表されている3曲のMV（「Days -JAZZ-」「飾りじゃないのよ涙は -JAZZ-」、「I hope so -JAZZ-」）はスタジオ・レコーディング・シーンの映像で構成されていたが、新たに収録が決まった4曲（「APPETITE -JAZZ-」、「二人静 -JAZZ-」、「月華 -JAZZ-」、「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」）は、「ALDEA Bar at Tokyo 2025」各公演の映像で構成されている。

本編のライヴ映像には、2025年7月13日に東京・丸の内「COTTON CLUB」にて超満員で開催された中森明菜のファンクラブ限定イベント「ALDEA Bar at Tokyo 2025」の還暦60歳バースデー公演を全曲収録。収録曲は、セルフカバーJAZZバージョンのシングル曲6曲【「飾りじゃないのよ涙は -JAZZ-」、「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」、「二人静 -JAZZ-」、「月華 -JAZZ-」、「APPETITE -JAZZ-」、「Days -JAZZ-」】に加え、アルバム曲を織り交ぜた全10曲（メドレー含む）。

また本日1月7日より、「二人静 -JAZZ-」、「APPETITE -JAZZ-」、「月華 -JAZZ-」セルフカバー3曲の音源も一挙配信始。