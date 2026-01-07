【2026年 勇往邁進する 午年生まれの企業トップたち】ライフコーポレーション社長 岩崎高治さん
長く続いたデフレからインフレ局面に変わり、当社を取り巻く環境も刻一刻と変化しています。今後も当社が地域密着のスーパーマーケットとして、持続的な成長を果たしていくには、まず生活防衛意識の高いお客様に対しては価格でしっかりとお応えしていく。一方で過度な値下げ競争には陥らないよう、同質化競争からの脱却を図っていこうと考えています。
そのために不可欠なのは高付加価値の商品づくりです。当社は素材や製法にこだわった『ライフプレミアム』や健康・自然志向にあわせた『BIO︱RAL（ビオラル）』など、4種類のプライベートブランド（PB）商品を用意しており、お客様のライフスタイルや多様なニーズにお応えしています。
当社は2030年度に「売上高1兆円」という目標を掲げています。そのため、引き続きの新店舗出店に加え、ネットスーパーの強化やM&A（合併・買収）も積極的に行っていこうと考えており、2026年はその足掛かりをつくる上で大事な1年になりそうです。
（東京・品川の本社にて）
