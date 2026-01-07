【豪州】

消費者物価指数（11月）09:30

予想 3.6% 前回 3.8%（前年比)

予想 N/A 前回 0.0%（前月比)

予想 3.2% 前回 3.3%（トリム平均・前年比)

予想 N/A 前回 0.3%（トリム平均・前月比)



【ユーロ圏】

ドイツ小売売上高（11月）16:00

予想 0.1% 前回 0.1%（-0.3%から修正）（前月比)

予想 0.2% 前回 1.8%（1.3%から修正）（前年比)



ドイツ雇用統計（12月）17:55

予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)

予想 0.6万人 前回 0.1万人（失業者数)



ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（12月）19:00

予想 0.3% 前回 -0.3%（前月比)

予想 2.0% 前回 2.1%（前年比)

予想 2.4% 前回 2.4%（コア・前年比)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（12/20 - 12/26）21:00

予想 N/A 前回 （前週比)

MBA住宅ローン申請指数（12/27 - 01/02）

予想 N/A 前回 -5.0%（前週比)



ADP雇用者数（12月）22:15

予想 5.0万人 前回 -3.2万人（前月比)



製造業新規受注（10月）8日00:00

予想 -1.0% 前回 0.2%（前月比)



耐久財受注（確報値）（10月）8日00:00

予想 -2.2% 前回 -2.2%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)



ISM非製造業景気指数（12月）8日00:00

予想 52.2 前回 52.6（ISM非製造業景気指数)



JOLTS求人件数（11月）8日00:00

予想 768.0万人 前回 767.0万人（JOLTS求人件数)



【カナダ】

Ivey購買部協会指数（12月）8日00:00

予想 N/A 前回 48.4（Ivey購買部協会指数)



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

