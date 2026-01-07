【豪州】
消費者物価指数（11月）09:30
予想　3.6%　前回　3.8%（前年比)
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)　
予想　3.2%　前回　3.3%（トリム平均・前年比)
予想　N/A　前回　0.3%（トリム平均・前月比)

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（11月）16:00　
予想　0.1%　前回　0.1%（-0.3%から修正）（前月比)
予想　0.2%　前回　1.8%（1.3%から修正）（前年比)

ドイツ雇用統計（12月）17:55
予想　6.3%　前回　6.3%（失業率)
予想　0.6万人　前回　0.1万人（失業者数)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（12月）19:00
予想　0.3%　前回　-0.3%（前月比)　
予想　2.0%　前回　2.1%（前年比)　
予想　2.4%　前回　2.4%（コア・前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（12/20 - 12/26）21:00
予想　N/A　前回　（前週比)
MBA住宅ローン申請指数（12/27 - 01/02）
予想　N/A　前回　-5.0%（前週比)

ADP雇用者数（12月）22:15
予想　5.0万人　前回　-3.2万人（前月比)

製造業新規受注（10月）8日00:00
予想　-1.0%　前回　0.2%（前月比)

耐久財受注（確報値）（10月）8日00:00
予想　-2.2%　前回　-2.2%（前月比)　
予想　0.2%　前回　0.2%（輸送除くコア・前月比)

ISM非製造業景気指数（12月）8日00:00
予想　52.2　前回　52.6（ISM非製造業景気指数)

JOLTS求人件数（11月）8日00:00
予想　768.0万人　前回　767.0万人（JOLTS求人件数)

【カナダ】
Ivey購買部協会指数（12月）8日00:00
予想　N/A　前回　48.4（Ivey購買部協会指数)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります