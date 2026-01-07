今回は、食い尽くし系の夫が妻のお見舞いに来てくれた本当の目的についてのエピソードを紹介します。

お見舞いに来てくれたのはうれしかったけど…

「夫はかなりよく食べる人で、いわゆる食い尽くし系です。でも、これまでそのことをそんなに気にしたことはありませんでした。

そんなある日、私は婦人科系の手術をして、1週間入院することになったんです。夫は毎日仕事帰りにお見舞いに来てくれて、うれしかったです。ただ、病院に来るのは決まって夕食が出る時間。で、夫は『じゃあ俺が食べるね？』と言って、私の夕食を全部食べちゃうんです……。

夕食を作るのが面倒だからなのか知りませんが、そのせいで私はお腹が減ってしまい、仕方なく売店でパンやおにぎりを買うハメになったんです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ これじゃあ、お見舞いに来たのは「妻の病院食を食べるため」と思われても仕方ありません。お見舞いは妻のためではなく、自分のため、ということでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。