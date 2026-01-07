船越優蔵監督率いる新潟が新体制&選手背番号を発表!! DF藤原優大は34番、興國高から加入のDF松岡敏也は33番
アルビレックス新潟は6日、2026シーズンのトップチーム新体制および選手背番号を発表した。
昨季のJ1リーグで20位となってJ2降格となったチームは、船越優蔵監督を招へいし、新シーズンに臨む。
移籍加入組ではDF加藤徹也(←今治)が3番、MF大西悠介(←いわき)が7番、MF古長谷千博(←熊本)が14番、DF佐藤海宏(←鹿島/期限付き移籍)が26番、DF藤原優大(←浦和)が34番、GKバウマン(←相模原)が64番を着け、唯一の新加入となったDF松岡敏也(←興國高)は33番を背負うこととなった。
以下、2026シーズンのトップチーム新体制
■スタッフ
▽監督
船越優蔵
▽ヘッドコーチ
平岡宏章
▽コーチ
矢野克志
津田恵太
▽テクニカルコーチ
森田未来
▽フィジカルコーチ
小林ケリム正樹
▽GKコーチ
土屋明大
渡辺泰広
■選手
1 GK藤田和輝
2 DFジェイソン・ゲリア
3 DF加藤徹也(←今治)
5 DF舞行龍ジェームズ
7 MF大西悠介(←いわき)
8 MF白井永地
13 MF落合陸(←大分/期限付き移籍から復帰)
14 MF古長谷千博(←熊本)
15 DF早川史哉
17 MFシマブク・カズヨシ(←藤枝/期限付き移籍から復帰)
18 FW若月大和
19 MF星雄次
21 GK田代琉我
22 MF新井泰貴
23 GK吉満大介
24 DF森璃太(←栃木SC/期限付き移籍から復帰)
25 MF藤原奏哉
26 DF佐藤海宏(←鹿島/期限付き移籍)
28 MF島村拓弥
30 MF奥村仁
33 DF松岡敏也(←興國高)
34 DF藤原優大(←浦和)
38 DF森昂大
40 MF石山青空(←松本/期限付き移籍から復帰)
46 MF笠井佳祐
48 MF大竹優心
55 FWマテウス・モラエス
64 GKバウマン(←相模原)
65 FWブーダ
71 GK内山翔太
77 DF舩木翔
96 MF吉田陣平(←讃岐/期限付き移籍から復帰)
99 FW小野裕二
