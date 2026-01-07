　アルビレックス新潟は6日、2026シーズンのトップチーム新体制および選手背番号を発表した。

　昨季のJ1リーグで20位となってJ2降格となったチームは、船越優蔵監督を招へいし、新シーズンに臨む。

　移籍加入組ではDF加藤徹也(←今治)が3番、MF大西悠介(←いわき)が7番、MF古長谷千博(←熊本)が14番、DF佐藤海宏(←鹿島/期限付き移籍)が26番、DF藤原優大(←浦和)が34番、GKバウマン(←相模原)が64番を着け、唯一の新加入となったDF松岡敏也(←興國高)は33番を背負うこととなった。

　以下、2026シーズンのトップチーム新体制

■スタッフ

▽監督

船越優蔵

▽ヘッドコーチ

平岡宏章

▽コーチ

矢野克志

津田恵太

▽テクニカルコーチ

森田未来

▽フィジカルコーチ

小林ケリム正樹

▽GKコーチ

土屋明大

渡辺泰広

■選手

1 GK藤田和輝

2 DFジェイソン・ゲリア

3 DF加藤徹也(←今治)

5 DF舞行龍ジェームズ

7 MF大西悠介(←いわき)

8 MF白井永地

13 MF落合陸(←大分/期限付き移籍から復帰)

14 MF古長谷千博(←熊本)

15 DF早川史哉

17 MFシマブク・カズヨシ(←藤枝/期限付き移籍から復帰)

18 FW若月大和

19 MF星雄次

21 GK田代琉我

22 MF新井泰貴

23 GK吉満大介

24 DF森璃太(←栃木SC/期限付き移籍から復帰)

25 MF藤原奏哉

26 DF佐藤海宏(←鹿島/期限付き移籍)

28 MF島村拓弥

30 MF奥村仁

33 DF松岡敏也(←興國高)

34 DF藤原優大(←浦和)

38 DF森昂大

40 MF石山青空(←松本/期限付き移籍から復帰)

46 MF笠井佳祐

48 MF大竹優心

55 FWマテウス・モラエス

64 GKバウマン(←相模原)

65 FWブーダ

71 GK内山翔太

77 DF舩木翔

96 MF吉田陣平(←讃岐/期限付き移籍から復帰)

99 FW小野裕二