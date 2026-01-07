プレミアリーグ 25/26の第21節 ウェストハムとノッティンガム・フォレストの試合が、1月7日05:00にロンドン・スタジアムにて行われた。

ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、ルーカス・パケタ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ノッティンガム・フォレストの選手によるオウンゴールによりウェストハムが先制。

ここで前半が終了。1-0とウェストハムがリードしてハーフタイムを迎えた。

ノッティンガム・フォレストは後半の頭から選手交代。オマリ・ハッチンソン（MF）からディラン・バクワ（FW）に交代した。

55分ノッティンガム・フォレストが同点に追いつく。エリオット・アンダーソン（MF）のアシストからニコラス・ドミンゲス（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

63分、ウェストハムは同時に2人を交代。ルーカス・パケタ（MF）、オリバー・スカールズ（MF）に代わりパブロ（FW）、エズラ・マイヤーズ（DF）がピッチに入る。

80分、ウェストハムが選手交代を行う。マテウス・フェルナンデス（MF）からフレディ・ポッツ（MF）に交代した。

後半終了間際の89分ノッティンガム・フォレストが逆転。モーガン・ギブスホワイト（MF）がPKを決めて1-2と逆転する。

その後もノッティンガム・フォレストの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ノッティンガム・フォレストが1-2で勝利した。

なお、ウェストハムは61分にジャンクレール・トディボ（DF）、90+4分にカイル・ウォーカーピーターズ（DF）、90+6分にコンスタンティノス・マブロパノス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

