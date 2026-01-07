日経225先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比640円安の5万2050円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52937.30円 ボリンジャーバンド3σ
52518.08円 6日日経平均株価現物終値
52103.00円 ボリンジャーバンド2σ
52050.00円 7日夜間取引終値
51488.00円 5日移動平均
51425.00円 一目均衡表・転換線
51268.70円 ボリンジャーバンド1σ
50680.00円 一目均衡表・基準線
50434.40円 25日移動平均
49880.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49600.10円 ボリンジャーバンド-1σ
49104.93円 75日移動平均
48765.80円 ボリンジャーバンド2σ
48195.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
47931.50円 ボリンジャーバンド3σ
42671.30円 200日移動平均
株探ニュース
