　7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比640円安の5万2050円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52937.30円　　ボリンジャーバンド3σ
52518.08円　　6日日経平均株価現物終値
52103.00円　　ボリンジャーバンド2σ
52050.00円　　7日夜間取引終値
51488.00円　　5日移動平均
51425.00円　　一目均衡表・転換線
51268.70円　　ボリンジャーバンド1σ
50680.00円　　一目均衡表・基準線
50434.40円　　25日移動平均
49880.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49600.10円　　ボリンジャーバンド-1σ
49104.93円　　75日移動平均
48765.80円　　ボリンジャーバンド2σ
48195.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
47931.50円　　ボリンジャーバンド3σ
42671.30円　　200日移動平均


株探ニュース