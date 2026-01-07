　7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比43ポイント安の3507ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3556.06ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3538.44ポイント　　6日TOPIX現物終値
3507.00ポイント　　7日夜間取引終値
3505.66ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3474.80ポイント　　5日移動平均
3473.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3455.26ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3431.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3404.86ポイント　　25日移動平均
3354.46ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3304.06ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3303.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3297.87ポイント　　75日移動平均
3253.66ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2996.46ポイント　　200日移動平均


