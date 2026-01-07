TOPIX先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比43ポイント安の3507ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3556.06ポイント ボリンジャーバンド3σ
3538.44ポイント 6日TOPIX現物終値
3507.00ポイント 7日夜間取引終値
3505.66ポイント ボリンジャーバンド2σ
3474.80ポイント 5日移動平均
3473.25ポイント 一目均衡表・転換線
3455.26ポイント ボリンジャーバンド1σ
3431.25ポイント 一目均衡表・基準線
3404.86ポイント 25日移動平均
3354.46ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3304.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
3303.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3297.87ポイント 75日移動平均
3253.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2996.46ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3556.06ポイント ボリンジャーバンド3σ
3538.44ポイント 6日TOPIX現物終値
3507.00ポイント 7日夜間取引終値
3505.66ポイント ボリンジャーバンド2σ
3474.80ポイント 5日移動平均
3473.25ポイント 一目均衡表・転換線
3455.26ポイント ボリンジャーバンド1σ
3431.25ポイント 一目均衡表・基準線
3404.86ポイント 25日移動平均
3354.46ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3304.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
3303.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3297.87ポイント 75日移動平均
3253.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2996.46ポイント 200日移動平均
株探ニュース