7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比43ポイント安の3507ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3556.06ポイント ボリンジャーバンド3σ

3538.44ポイント 6日TOPIX現物終値

3507.00ポイント 7日夜間取引終値

3505.66ポイント ボリンジャーバンド2σ

3474.80ポイント 5日移動平均

3473.25ポイント 一目均衡表・転換線

3455.26ポイント ボリンジャーバンド1σ

3431.25ポイント 一目均衡表・基準線

3404.86ポイント 25日移動平均

3354.46ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3304.06ポイント ボリンジャーバンド2σ

3303.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3297.87ポイント 75日移動平均

3253.66ポイント ボリンジャーバンド3σ

3225.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

2996.46ポイント 200日移動平均





株探ニュース

