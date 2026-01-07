7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の676ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



718.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

716.42ポイント 200日移動平均

706.32ポイント 75日移動平均

701.39ポイント ボリンジャーバンド3σ

693.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

690.65ポイント 6日東証グロース市場250指数現物終値

689.95ポイント ボリンジャーバンド2σ

680.80ポイント 5日移動平均

678.52ポイント ボリンジャーバンド1σ

676.00ポイント 7日夜間取引終値

667.08ポイント 25日移動平均

664.00ポイント 一目均衡表・基準線

664.00ポイント 一目均衡表・転換線

655.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ

644.21ポイント ボリンジャーバンド2σ

632.77ポイント ボリンジャーバンド3σ





株探ニュース

