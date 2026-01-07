　7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の676ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

718.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
716.42ポイント　　200日移動平均
706.32ポイント　　75日移動平均
701.39ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
693.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
690.65ポイント　　6日東証グロース市場250指数現物終値
689.95ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
680.80ポイント　　5日移動平均
678.52ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
676.00ポイント　　7日夜間取引終値
667.08ポイント　　25日移動平均
664.00ポイント　　一目均衡表・基準線
664.00ポイント　　一目均衡表・転換線
655.64ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
644.21ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
632.77ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース