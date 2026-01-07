グロース先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の676ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
718.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
716.42ポイント 200日移動平均
706.32ポイント 75日移動平均
701.39ポイント ボリンジャーバンド3σ
693.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
690.65ポイント 6日東証グロース市場250指数現物終値
689.95ポイント ボリンジャーバンド2σ
680.80ポイント 5日移動平均
678.52ポイント ボリンジャーバンド1σ
676.00ポイント 7日夜間取引終値
667.08ポイント 25日移動平均
664.00ポイント 一目均衡表・基準線
664.00ポイント 一目均衡表・転換線
655.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ
644.21ポイント ボリンジャーバンド2σ
632.77ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
