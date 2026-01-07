¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¥ì¥¢¤ÊÀ²¤ìÃå»Ñ¤ò¥¤¥Ã¥¸«¡ª¡¡¸µNHKÈþ½÷¤Ë¿·º§¥¢¥Ê¤â
¡¡2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÌ¾¿Í¤ÎÀ²¤ìÃå»Ñ¤¬SNS¤ËÂ³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¿È¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤¬¡¢¿·½Õ¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä»Å»ö¤Ç¤Î¥ì¥¢¤ÊÀ²¤ìÃå»Ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¤é¤ÎÀ²¤ìÃå»Ñ¤ò¥¤¥Ã¥¸«¡ª¡Ê13Ëç¡Ë
¢£ ÃæÀî°ÂÆà
¡¡ºòÇ¯3·î¤ÇNHK¤òÂà¼Ò¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡£Ç¯ÌÀ¤±2Æü¤Ë¤Ï¡ÖHappy New Year 2026¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡¢½Ð±é¤·¤¿¡ØÇú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃåÊª»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
²«¿§¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²ÖÊÁ¤Ê¤É¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ÃæÀî¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Îº£º¢¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¡¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¸µÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢1Ç¯¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿´Ä¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÂç¹¥¤¤Ê³§¤µ¤Þ¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃåÊªÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤ó¤³¤¤¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¡×¡Ö±ð¤ä¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ´äÅÄ³¨Î¤Æà
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¤Ï¡¢¸µÃ¶ÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¡¦¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÀ²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£ÀÖ¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö³«¤¯ÃåÊª»Ñ¤Î´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¿·½Õ¥·¥å¡¼¥¤¥Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡½éÆü¤Î½ÐåºÎï¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ë½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È¡È½é¶¦±é¡É¤òÊó¹ð¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤Î»Å»ö½é¤á¡£¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËSHOWBIZ¥³¡¼¥Ê¡¼Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½é»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¿¹»³¤ß¤Ê¤ß
¡¡Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Çö¿å¿§ÃÏ¤Ë²Ö¤òºé¤¤¤¿ÃåÊª»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¿¹»³¥¢¥Ê¤Î¥ì¥¢¤ÊÃåÊª»Ñ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÃåÊª»Ñ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃåÊª ¤ª»÷¹ç¤¤ºÇ¶¯¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¤ª¾î¤µ¤ó¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ºÊ¥¢¥Ê¤âÈþ¤·¤¤À²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª¡ª
¢£ ·´»Ê¶³»Ò
¡¡ºòÇ¯5·î¤Ë·ëº§¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î·´»Ê¶³»Ò¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö2026Ç¯¤â Instagram¤Ë Æü¾ï¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈþ¤·¤¤ÏÂÁõ»Ñ¤Ç¤¿¤¿¤º¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÏÂÉþ¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö·´»Ê¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¡¢È±·¿¡¢ÃåÊª»Ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ÅÄÂ¼¿¿»Ò
¡¡Ä«¤Î¿Íµ¤¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÇMC¤òÃ´Åö¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥óÈ¯É½¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤ÏTBS½÷»Ò¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡£Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÆ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç·ëº§¤âÈ¯É½¤·¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¼ë¿§¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤µ¤Ã¤½¤¯¸µÆüÌë£¹»þ£±£µÊ¬¡Á¤Ï¥É¥ê¡¼¥àÅìÀ¾¥Í¥¿¹çÀï£²£°£²£¶¤Ç¤¹¡ª°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð±éÈÖÁÈ¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Î½¤ÎÆüÈæËã²»»Ò¥¢¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡Öº£Ç¯¤âÇ¯Ëö¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤ÏËã²»»Ò¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥»¥Ã¥È¤Î¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÃåÊª¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§
¡ÖÃæÀî°ÂÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nakagawa.anna1022¡Ë
¡Ö ´äÅÄ³¨Î¤Æà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷erina_iwata¡Ë
¡Ö¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷minami.moriyama_ex¡Ë
¡Ö·´»Ê¶³»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kyoko_gunji¡Ë
¡ÖÅÄÂ¼¿¿»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷tamura_mako_¡Ë
