Bialystocksが、1月14日よりフジテレビ系にて放送開始となる連続ドラマ『ラムネモンキー』の主題歌および劇伴音楽を担当することが決定した。

『ラムネモンキー』は、『コンフィデンスマンJP』『リーガル・ハイ』シリーズなどを手がけてきた脚本家・古沢良太による最新作。反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務め、1988年に青春をともにした3人の男たちが37年ぶりに再会し、過去に封じ込めた“謎”と“情熱”を回収していく「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。

主題歌には、ドラマのために書き下ろされた新曲「Everyday」が起用。時間の経過とともに変化していく感情や、取り戻せない日々へのまなざしを、静かな強度を持ったサウンドで描いた楽曲だ。

またBialystocksは劇伴音楽も担当し、日本の情景を想起させるメロディと異国的な空気感を織り交ぜながら、ミステリーとユーモアが交錯する作品世界を立体的に支える。主題歌と劇伴を通して、物語全体を貫く音楽的トーンを構築している点も本作の特徴だ。

ドラマ『ラムネモンキー』は、1月14日22時より放送スタート（初回15分拡大）。放送終了後にはTVer・FODでの配信、Netflixでの世界配信も予定されている。

なお、Bialystocksは現在、＜Bialystocks 2+5 ツアー＞を開催中。サポートメンバーを迎えた7人編成で名古屋・大阪・東京を巡る本ツアーは、1月9日にZepp DiverCity(TOKYO)にてファイナル公演を迎える。

◾️＜Bialystocks 2+5 ツアー＞ 2025年11月25日（火）愛知・Zepp Nagoya

開場 18:00 / 開演19:00 2025年12月18日（木）大阪・Zepp Namba(OSAKA)

開場 18:00 / 開演19:00 2026年1月9日（金）東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

開場 18:00 / 開演19:00 ▼チケット情報

座席/ 料金：1Fスタンディング 7,300円（税込）/ 2F指定席 7,800円（税込）

一般発売（先着）※予定枚数無くなり次第販売終了

『Bialystocks 2+5 ツアー』特設サイト：https://bialystocks.com/tour2+5/