人気えびせんべい「ゆかり」で知られる食品メーカーの坂角（ばんかく）総本舖（愛知県東海市）が６日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相（64）が伊勢神宮に向かう電車内で、同社の揚げせんべい「なごや天麩羅」を手にしたことがSNSで拡散され、注目が集まっていることを明かした。



【写真】えびせんを手に笑みを浮かべる高市首相

同社は「高市総理が伊勢神宮へ向かう車窓から紹介してくださったことで、『贅沢揚げ煎おいしそう』『坂角の商品ではないか』と昨日より話題になっているお煎餅についてご紹介いたします」として、商品を紹介。高市首相が持っているのは2枚入りの袋だとした。



名古屋駅のみでの限定販売だとして「多くの方に興味を持っていただき、誠にありがとうございます。美味しいものがたくさんある名古屋へ、みなさまどうぞお越しくださいませ」と呼びかけた。



愛知県議の寺西睦氏（61）が5日、インスタグラムで、伊勢神宮に向かう高市首相が近鉄電車の窓のカーテンを開け「天然海老だけの贅沢揚げ煎」を持つ画像とともに「伊勢神宮参拝へ向かう近鉄電車の窓から、名古屋の銘菓〝坂角総本舗〟さんの海老せんべえをPR、総理ありがとうございます」と伝えていた。



（よろず～ニュース編集部）