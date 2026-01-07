尚志の赤根啓太「自分が声を出さなくて失点して負けてしまったらめちゃくちゃ悔しい」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく“冬の主役たち”。

今回は準々決勝でプレミアWESTの帝京長岡を1-0で下し、7年ぶりのベスト4進出を果たした尚志の3年生GK赤根啓太について。今大会は1試合も出番がない控えGKを取り上げた理由とは。

試合前、試合中、試合後、ベンチからは一際大きな声が飛ぶ。この声の主が赤根だった。見るだけでチームのムードメーカーなのが分かるが、印象的だったのは試合中だった。ベンチの一番端っこに立ち続けて、全身でピッチに指示を送る。いいプレーをしたときは全力で拍手をし、ミスがあったら「次は大丈夫だ！ お前ならやれる！」とポジティブな声をかける。

指示も的確で、ベンチサイドでのスローインや攻撃、守備の際はマークの確認と危険なスペースを伝える。ピッチに立つGK門井宏樹に対しても声をかけるなど、ベンチから全力で戦っている気迫がヒシヒシと伝わってきた。

当然、試合に出たい気持ちや悔しさがないはずはない。しかも春先の東北新人大会ではレギュラーを張り、プリンスリーグ東北でも多くの試合でゴールマウスを守る立場だった。今回、同じ3年生の門井にレギュラーの座を奪われた形だが、チームファーストでチームの勝利を願っている姿勢に心を打たれ、帝京長岡戦後に話を聞くと実に真っ直ぐな答えが返ってきた。

「もちろん出たい気持ちはかなりありますし、いつでも出たら活躍するイメージはずっと持っています。でも、今は出たい気持ちをパワーに変えて、全員に声をかけて気持ちを少しでも前に向けて、スタメンもベンチメンバーも関係なくチーム全体を活気づけることが僕の役割です。それにずっとベンチでも、自分が声を出さなくて失点して負けてしまったらめちゃくちゃ悔しい。とにかく負けたくないんです」

大阪出身で中学時代、技巧派クラブであるリップエースに所属。正GKとして日本クラブユースサッカー（U-15）選手権の関西大会で優勝、全国では決勝トーナメントまで進んだ。

「多くの仲間が進んだ興國も考えたのですが、尚志から声をかけられて、安定して選手権に出られるチームだし、寮生活で学ぶことも多いと思って決めました」と福島にやってきた。昨年はサードGKとしてプレミアリーグWESTの1試合にベンチ入りし、選手権も登録メンバーに入った。

「今年こそ」と臨んだ高校最後の1年。前述した通り、すべり出しは良く、プリンス東北の前期はゴールをほぼ守り抜いた。だが、インターハイ前に門井にレギュラーの座を奪われ、ベスト4に入ったインターハイはセカンドGKとして1試合も出ることができなかった。

プリンス東北後期にもう一度レギュラーの座を奪い返したが、選手権予選準決勝で失点を招くミスをするなど精彩を欠いた。チームは延長戦の末に帝京安積を退けたが、決勝の学法石川戦では門井がピッチに立ち、赤根はベンチへ。そこからプレミアリーグ参入戦の2試合を含め、これまでずっとベンチに回っている。

「インターハイで出られなかった分、『選手権こそは』と思っていましたが、また奪われてしまった。そこから自分なりに精一杯アピールはしてきたつもりだし、選手権が終わるまでは競争は続いていると思っています。それに門井のいいところを知っているからこそ、彼が出るとなれば僕は信用してピッチに送り出す。僕に落ち込んでいる暇なんてありません」

選手権では試合前、必ず赤根と一緒にその日の戦い方について議論し、相手を分析した上でアドバイスをするということがルーティンになっている。3回戦の神戸弘陵戦では、「相手が比較的サイズが小さかったので、あまり前に出なくてもCBのところで空中戦は勝てるぞ」とアドバイスをし、帝京長岡戦では「どんどんゴール前に飛び込んでくるチームだから、クロスの対応はきちんと相手を見てやった方がいい」と伝えた。赤根のアドバイスに対し、コーチングに長けている選手と理解している門井も真剣に耳を傾ける。

尚志の今大会の躍進はこの2人の絆と、赤根のムードメーク、ベンチからのコーチングが大きく影響を及ぼしている。ただ、まだ大会は終わっていない。準決勝は1月10日。試合まで5日間もアピールするチャンスは十分ある。

「門井はビルドアップ能力と、上がり下がりしないメンタルはめちゃくちゃすごいと思います。でも、僕もセービング能力や身体能力、コーチングでチームを活性化できるという強みを持っています。門井をはじめとしてみんながつなげてくれた国立の舞台。僕は諦めてはいないし、ピッチに立っても、ベンチであっても、仲間を救えるようなプレーや立ち振る舞いをしたいと思っているので、最後の最後まで切磋琢磨できるように、僕はひたすら準備とチームのことを考えて行動するのみです」

卒業後は大阪体育大に進み、4年後のプロ入りを目指す。その前に尚志での3年間の総決算となるこの大会での経験が自分の人生のかけがえのない財産になるように。赤根はどの立場になっても、最後のホイッスルが鳴り響くまでチームのために全力を尽くす。（安藤隆人 / Takahito Ando）