¥È¥Ã¥×¾º³Ê¸«Á÷¤ê¢ª¸«¼º¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¡Ö°½Û´Ä¤Ë¡×¡¡U-21ÆüËÜÂåÉ½¤òµß¤Ã¤¿¡Èº£¤ÏË´¤²¸»Õ¡É
¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Î´ØÉÙ´ÓÂÀ¡Ö¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Á¼è¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£
¡¡»ÄÎ±Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Àï½ªÈ×¤Ë¸½¤ì¤¿1¿Í¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤¬½ÅÍ×¤ÊÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ»ÄÎ±¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£¶Í°þ²£ÉÍÂç2Ç¯À¸¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¦´ØÉÙ´ÓÂÀ¡£ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè2²ó¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤Ç¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿ÊÉ¤È¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿²¸»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¹©Æ£ÁÔ¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á°ÂÆ£Î´¿Í¡¿Á´4²ó¤Î2²óÌÜ¡Ë
¡Ö¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤ÎÁª¼ê¡Ë¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ï²¿¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½é¤Ï¿§¡¹¤ÈÌÏº÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´Ä¶¤ÇÂç¤¤Ê¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÀéÍÕ¸©¥ê¡¼¥°1Éô¤«¤é¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤È°ìµ¤¤Ë3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤â8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤ò¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î»³ËÜºùÂç¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¤é¤¬¤Ò¤·¤á¤¯FW¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï¸·¤·¤¯¡¢2Ç¯À¸¤ÎÅÓÃæ¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É1¸Ä¾å¤ÎÂå¤ÎÆüÂÎÇð¤¬Áª¼ê¸¢ÀéÍÕ¸©Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆÁª¼ê¸¢½é½Ð¾ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾¯¤·Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤Î¤Þ¤Þ¹â¹»¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Áª¼ê¸¢Í½Áª¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢·ãÀï¶è¡¦ÀéÍÕ¤òÀ©¤·¤¿¤È¤¤Ï´î¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢¥ì¥¤¥½¥ë¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤ËÆüÂÎÇð¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤¿¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é½é½Ð¾ì¥Ù¥¹¥È8¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤òÉ¬»à¤Ç±þ±ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¹â³ØÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2023Ç¯¡£´ØÉÙ¤ÏÇðU-18¤Î10ÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á°Ç¯¤«¤éÂ³¤¯°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢EAST³«ËëÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè2Àá¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢5·î¤Þ¤Ç¤Î7»î¹ç¤Ç1¾¡4Ê¬2ÇÔ¤È¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢¡Ö10ÈÖ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢5·î¤Ë¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤ò¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÍâ·î¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò¸«Á÷¤ëÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¥æ¡¼¥¹¤ËÅ¾ÀÒ¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò1ÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø·ÐÍ³¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤¬¤è¤ê¼«Ê¬¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢6·î½é½Ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤ì¤º¡¢¿Ê³ØÀè¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤É¤³¤ËÌÜÉ¸¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö3Ç¯À¸¤Î»Ä¤ê´ü´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤éÍî¤Á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø10ÈÖ¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤È¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤â´ØÅìÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢EASTÁ°´ü½ªÎ»¸å¤Î²Æ¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢´ØÉÙ¤ò³ëÆ£¤«¤éµß¤¤½Ð¤¹Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÎ¯¤á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ý¤Ë½Ð¤¹Á°¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²ò·è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÏÀµÄ¾¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢Á°´ü½ªÎ»¸å¡¢´ØÉÙ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅö»þ¡¢ÇðU-18¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ£ÅÄÍ¥¿Í¥³¡¼¥Á¤Ë¡Ö1ÂÐ1¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤È¡¢Æ£ÅÄ¥³¡¼¥Á¤ÎÁ°¤ÇÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤ÇÂç³Ø¤¬Áá´ü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÁ´¤ÆÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1¤Ä1¤ÄÃúÇ«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÁ´ÉôÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò»È¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Î¤³¤È¤È¡¢¡Ø¤â¤Ã¤ÈÍß¤ò½Ð¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤ÈÌ¤Íè¤Ï³«¤«¤ì¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤ÇÆ£ÅÄ¥³¡¼¥Á¤Î¸ý¤«¤éÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬¡¢Æ£ÅÄ¥³¡¼¥Á¤¬Çð»þÂå¤Ë4Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¹©Æ£ÁÔ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÔ¿Í¤ÏÇð¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Ë´ÓÂÀ¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤«¤é¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤¾¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¹©Æ£¤Ï¼ò°æ¹¨¼ù¤é¤¬Áá¡¹¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤«¡¢7·î¤ÎÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤éµÕÅ¾¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Á¼è¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤ËÀè¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´ØÉÙ¤¬Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÎý½¬»²²Ã¤ò¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¹©Æ£¤Ï¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é·ÀÌóËþÎ»¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢³¤³°¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â²ÃÆþ¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÆ¤Ó¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÆüÂÎÇð¤Ç¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ³«¤·¡¢´ØÉÙ¤¬¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ë²ÃÆþ¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î10·î¤Ë32Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄü¤á¤ºÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤Ê²¸»Õ¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤È¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿´µ¡°ìÅ¾¤Î¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Æ£ÅÄ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Þ¤¿Âç¤¤Ê1¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡½¡½¡£¡ÊÂè3²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë