今回の韓中首脳会談で話題となった韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と中国の習近平国家主席による「シャオミ自撮り」は、李大統領が即興で出したアイデアだったことが伝えられた。

青瓦台（チョンワデ、大統領府）の姜由腊（カン・ユジョン）報道官は6日の会見で、前日に行われた韓中首脳会談の舞台裏の一部を公開した。

姜報道官は「今回の首脳会談のハイライトに挙げられる『シャオミ自撮り』は、李大統領が直接アイデアを出したもの」と述べた。

姜報道官によると、李大統領は訪中に先立ち、昨年11月に開催された慶州（キョンジュ）APEC（アジア太平洋経済協力）首脳会議の際に習主席から贈られたシャオミのスマートフォンを開通させるよう、参謀たちに指示した。

当時、習主席が贈ったシャオミのスマホを巡り、李大統領が「通信セキュリティは大丈夫か」と尋ねると、習主席が「バックドア（裏口）を確認してみてほしい」と答えて話題になった経緯がある。

その2カ月後に開催される2度目の首脳会談を前に、そのやり取りを覚えていた李大統領が、直接中国へ持参して使用する姿を見せたということだ。

姜報道官は「晩餐を終えて出てくる際、自撮りをしようと提案したところ、習主席がこれに応じ、両首脳が一緒に写真を撮ることになった」とし、「あらかじめ計画していたことではなく、（李大統領が）瞬間的に機転とユーモアを発揮してできた場面」と説明した。

当初、李大統領はこのスマートフォンで歓迎の花束を撮影して習主席に送ろうと考えていたが、その場で自撮りアイデアを出したというのが青瓦台側の説明だ。

姜報道官は「世界の首脳たちと共感し、ウィットで心を開く李大統領特有の『感性外交』『スマイル外交』が、新たな韓中外交を明るく切り拓いていくことを期待する」と述べた。

一方、姜報道官は首脳会談で議論された文化交流や韓半島（朝鮮半島）の平和などに関する対話の内容も紹介した。

李大統領は会談で、中国に近い隣国として共生していくためには嫌中・嫌韓感情の解決が重要だとし、そのために囲碁またはサッカーの大会を開催しようと提案した。

これに対し、習主席は囲碁・サッカーの交流に問題はないとし、「三尺の氷は一日にして溶けず、果実は熟せば自ずと落ちる」と言及したという。これが、少しずつでも改善に向かっているという点に重きを置いた発言なのか、それとも文化交流の正常化には時間がかかるという趣旨の発言なのか、明確には分かっていない。

また、李大統領が西海（ソヘ、黄海）の構造物に関する問題を提起すると、習主席は関心を持って耳を傾けたという。

これに関連して姜報道官は「習主席は西海の構造物について認識していなかったようだ」とし、「韓中関係の発展のために西海が共栄の海でなければならないというのが我々の立場であり、これに共感が得られ、実務的に話し合おうという段階まで進展した」と説明した。