¡Ú°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡Û¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤ÏÀÇÌ³½ð¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬Íî¤È¤··ê¤Ë¡Ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¸Æ¤ÖÁÇ¿Í½õ¸À¥ï¡¼¥¹¥È2
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¹ÔÀ¯È³¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦ºÝ¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¼«¾Î¡¢ÁêÂ³¤Ë¾Ü¤·¤¤Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤¬¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤ËË¡³ØÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ä¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë¤ª¶Ð¤á¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÁêÂ³¤ÎÃÎ¼±¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤´ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í½õ¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Î»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÖÀ¸È¾²Ä¤ÊÃÎ¼±¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¡¢Í¾·×¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë´Ö°ã¤¨¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ä»º¤ÏË¡ÄêÁêÂ³Ê¬ÄÌ¤ê¤ËÊ¬¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬ÄÌ¤ê¤ÎÊ¬¤±Êý¤ò¶¯¤¯´«¤á¤ë¥±¡¼¥¹¡£°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤ÏÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Í³¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤½¤ÎÊ¬¤±Êý¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¢
¡¡Â¾¤Ë¤âº¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤È¤¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯¿Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¡¢¤¢¤¿¤«¤âÀµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁêÂ³È¯À¸¸å¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤½¤Î»Ý¤òÅÁ¤¨¤º¤ËATM¤«¤é»Ä¹â0±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤òÁêÂ³¿Í¤ÇÊ¬¤±¹ç¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤ËÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¶öÁ³¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¼êÂ³¤ò¤¹¤ëÊý¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³¸å¤ËÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÌµÃÇ¤Ç¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ÎÃåÉþ¤òµ¿¤ï¤ì¡¢ÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤ÇÁè¤¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ä¡¢ÁêÂ³È¯À¸¸å¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤¿¤áÁêÂ³Êü´þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÁêÂ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¹ñ²È»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Ë¡Î§¤äÀÇ¶â¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ä»ÊË¡½ñ»Î¡¢ÀÇÍý»Î¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ²È»ñ³Ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¸í¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Í¾·×¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£°å³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°å»ÕÌÈµö¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¿Ç»¡¤ä¼ê½Ñ¤òÇ¤¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éÁòµ·¤äË¡»öÅù¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¼õ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢ÏÃÈ¾Ê¬¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÂçÈ¾¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë