¿ô¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢1¥±¥¿¤Î·×»»¤Ë»Ø¤ò»È¤¦¡Ä¡Äetc.¡Ö»»¿ô¾ã³²¡×¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤Îº¤¤ê¤´¤È
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï»»¿ô¤¬¶ì¼ê¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤Î»Ò¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö»»¿ô¾ã³²¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»»¿ô¾ã³²¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖLD¡Ê³Ø½¬¾ã³²¡Ë¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤¹¡£Ç¾¤Î¡ÖÇ§ÃÎ¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»»¿ô¤Î½¬ÆÀ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤·»»¤ä¤Ò¤»»¡¢¤«¤±»»¤Î¶å¶å¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
»»¿ô¾ã³²¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤â¤Ã¤¿ÆÃÀ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë»»¿ô¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»»¿ô¤¬¶ì¼ê¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»»¿ô¾ã³²¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Á´8²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»»¿ô¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¡¼¤Á¡¦¤Ë¡¼¡¦¤´¡¼¡Ä¡Ä¡£¿ô¤òÀµ¤·¤¤½çÈÖ¤Ç¾§¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê
»»¿ô¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Î¤¢¤é¤ï¤ìÊý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê»öÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»»¿ô¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î»öÎã¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¡¡¡ÍÄÃÕ±àÇ¯Ä¹ÁÈ¤ÎA¤µ¤ó
A¤µ¤ó¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¡Ö10¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤í¤¦¡ª¡×¤È¿ô¤ò¤«¤¾¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¤¡¼¤Á¡¦¤Ë¡¼¡¦¤´¡¼¡Ä¡Ä¡×¤È¿ô»ú¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÉã¿Æ¤¬¡Ö¡Ö¤Ë¡×¤Î¼¡¤Ï¡Ö¤µ¤ó¡×¤À¤è¡×¤È¶µ¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤µ¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¤Ä¾¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤âµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Ï¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤Ä¾¤»¤Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë³Ð¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤¬¤ª¤ä¤Ä¤Î¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò¡Ö²¿Ëç¿©¤Ù¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢A¤µ¤ó¤Ï¸µµ¤¤è¤¯¡Ö¤Ë¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ì½ï¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê¤Î»Ø¤Ï4ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é2Ëç¤Û¤·¤¤¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö2Ëç¤Í¡×¤È¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¤È¤Êì¿Æ¤¬A¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ß¤«¤ó¤ò3¸Ä¤â¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢4¸Ä¤â¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÊ¹¤´Ö°ã¤¨¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï¡ÖÆ±Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¿ô¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿ô½èÍý¡×¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ô½èÍý¤È¤Ï¡¢¿ô»ì¤È¿ô»ú¡¢¶ñÂÎÊª¡Ê¥â¥Î¡Ë¤ÎÂÐ±þ´Ø·¸¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ô¡×¤ä¡Ö¥â¥Î¡×¤Ê¤É¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ô¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½ç½ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¥±¡¼¥¹¢¡¡¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤ÎB¤µ¤ó
B¤µ¤ó¤Ï¡¢Àþ¤ÇÉ½¤·¤¿¡Ö10¡×¤¬¸«ËÜ¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö20¡×¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«É½¤¹¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤µ¤Î´¶³Ð¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤á¤Î±ß¤ÈÂç¤¤á¤Î±ß¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ö3¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î±ß¡©¡¡7¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î±ß¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢3¤ò¾®¤µ¤á¤Î¤Û¤¦¡¢7¤òÂç¤¤á¤Î¤Û¤¦¤ÈÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤ì¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿ô¤Î½ç½ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢º®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Á¡¦¤Ë¡¦¤µ¤ó¡¦¤·¡¦¤´¡¦¤í¤¯¡¦¤¤å¤¦¡¦¤Ê¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢½ç½ø¤É¤ª¤ê¤Ë¤¤¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¸¤å¤¦¤è¤ó¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö41¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö104¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö14¡×¤ò¡Ö¤¤¤Á¡¦¤è¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö10¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö20¡×¤ÎÄ¹¤µ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö14¡×¤òÀµ¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤B¤µ¤ó¡£Ã´Ç¤¶µ»Õ¤¬¡Ö¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Þ¤º¤¯¸¶°ø¤òÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ò¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ë3ÅùÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¸Ä¿ô¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÆ±¤¸¡×¤È¤À¤±Åú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ô¤Ë¤Ï¡¢½ç½ø¤òÉ½¤¹¡Ö½ø¿ôÀ¡×¤È¡¢ÎÌ¤òÉ½¤¹¡Ö´ð¿ôÀ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£B¤µ¤ó¤Ï½ø¿ôÀ¤ÎÍý²ò¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿ô³µÇ°¡Ê¿ô¤ÎÀ¼Á¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1¥±¥¿¤Î·×»»¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë°Å»»¤Ç¤¤º»Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
C¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤«¤é·×»»¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¥±¥¿¤Î¾®¤µ¤Ê¿ô»ú¤Î·×»»¤Ç¤â»Ø¤ò»È¤Ã¤Æ²ò¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢Ã´Ç¤¶µ»Õ¤âÎ¾¿Æ¤â¡Ö¤Þ¤À1Ç¯À¸¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆÃ¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢·×»»¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â»Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¥±¥¿¤Î·×»»¤Ï¡¢»Ø¤Î¿ô¤¬Â¤ê¤º¡¢·×»»ÌäÂê¤ò²ò¤¯¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã´Ç¤¶µ»Õ¤Ï»ØÆ³Ë¡¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢Éã¿Æ¤¬¡Ö5¡Ü3¤Ï¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢C¤µ¤ó¤Ï°ìÊý¤Î¼ê¤Ç¡Ö¤¤¤Á¡¦¤Ë¡¦¤µ¤ó¡¦¤·¡¦¤´¡×¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¼ê¤Ç¡Ö¤í¤¯¡¦¤·¤Á¡¦¤Ï¤Á¡×¤È»Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤«¤¾¤¨¤Þ¤·¤¿¡£1ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤Ë¡Ö8¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£C¤µ¤ó¤Ï»Ø¤Ç¤«¤¾¤¨½ª¤¨¤Æ¡Ö8¡×¤ÈÃÙ¤ì¤ÆÅú¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢C¤µ¤ó¤¬·×»»¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
C¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â·×»»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡¢·×»»¥É¥ê¥ë¤ÇÎý½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ø¤Ç·×»»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤À¤¤¤ËC¤µ¤ó¤Ï»»¿ô¤ò·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»»¿ô¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·×»»¡×¤Ï¡¢°Å»»¤ÈÉ®»»¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£C¤µ¤ó¤Ï¡Ö°Å»»¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·×»»¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
