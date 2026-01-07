¡Ö2026Ç¯¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤52¤«½ê¡×¤ËÄ¹ºê¤È²Æì¡¡ÊÆNY¥¿¥¤¥à¥º
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÎÏ»æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö2026Ç¯¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤52¤«½ê¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÄ¹ºê¤È²Æì¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï5Æü¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤52¤«½ê¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤ÎÃæ¤Ç17ÈÖÌÜ¤ËÄ¹ºê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1945Ç¯¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤Ç³¹¤ÎÃæ¿´Éô¤ÏÈï³²¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Èó¸½¼Â´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö³Ë³È»¶¤Î¶¼°Ò¤¬À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ëÃæ¡¢Ä¹ºê¤òË¬¤ì¤ëÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹ºê±Ø¼þÊÕ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤¬¤ª¤è¤½40Ç¯±Ä¤à¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¤ä¼ùÎð800Ç¯¤Î¥¯¥¹¥Î¥¡¢¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥°¥é¥Ð¡¼±à¡×¤ä¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¤ä¥ß¥ë¥¯¥»¡¼¥¤Ê¤É¤ÎÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
46ÈÖÌÜ¤Ï²Æì¤Ç¡¢2019Ç¯¤Î²ÐºÒ¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿À¤³¦°ä»º¡Ö¼óÎ¤¾ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö13À¤µª¤Ëµ¯¸»¤ò»ý¤Ä¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÅÁÅýÅª¤Ê¼êË¡¤Ë¤è¤ëÆþÇ°¤ÊºÆ·ú¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î½©¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Æì¤ÎÇò¤¤º½ÉÍ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÆÉÃ«Â¼¤Î¡ÖÎ°µå¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ä¡Ö°Ë¹¾Åç¤æ¤êº×¤ê¡×¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î¡Ö¹Ô¤¯¤Ù¤52¤«½ê¡×¤ËÆüËÜ¤ÏËèÇ¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤ÏÉÙ»³¤ÈÂçºå¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£