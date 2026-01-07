【ロバート・ズブリン】【庭田 よう子】火星に向かない夫婦の制度とは？　火星移住の第一人者が描く、火星での夫婦と宗教のあり方

「火星に関するあらゆる書籍の金字塔」――ミチオ・カク絶賛！

イーロン・マスクに影響を与えた火星移住の第一人者が描く、人類の新たなフロンティア。火星移住は「いつか」ではなく「いつ」の問題だ。宇宙開発に各国がしのぎを削る中、惑星間旅行は誰もが手の届く現実となろうとしている。NASAや宇宙起業家たちから最も信頼される宇宙工学の権威であり、火星協会の創設者・ズブリン博士が明かす具体的なビジョン

火星に一夫多妻制が合わない理由

これに関してひとつ付け加えるならば、火星の都市国家において婚姻制度で最もうまくいく形態は、ほぼ間違いなく一夫一妻制だろう。歴史的に見れば、人類のほとんどの文明で一夫多妻制が行われてきたが、火星で一夫多妻制社会が定着することはありえない。

まず何より、一夫多妻制は女性の地位を低下させるので、人口増加の決定的要因となる女性移住者の減少を招くことになる。一夫多妻制はまた、大多数の男性の地位のみならず尊厳をも低下させる。彼らは女性パートナーを得ることができず、子どもを持つ可能性も失うからだ。結果として、このような男性は非同意の性行為に走ったり、性格が暴力的になったりするなど、自己をさらに貶める行為に駆り立てられる。彼らはコミュニティの未来に何の利害もないので、犯罪者となる事例が多発するだろう。妻を持てない男性の大量発生が及ぼす影響は、多くのイスラム教国で、そしてとくに中国で顕著に、「街」の治安悪化となって表れる。中国は1980年に中国共産党が一人っ子政策を導入した。多くの夫婦が息子を望んだために、中絶したり女の子の赤ん坊が捨てられたりして、男児の数が女児に対して不釣り合いなほど多くなった。こうした男児が成人するにともない、殺人を含む暴力犯罪の発生率が中国で上昇した。

破壊行為によるダメージが致命的になりやすいことを考えると、火星都市には凶悪犯罪となるようなサブカルチャーを容認する余裕はない。よって、一夫多妻制は不可となる（単に機能しないことから、一妻多夫制もやはり不可である。女性は、自分の子どもに献身的に尽くす夫を必要とする。男性は、その子どもが自分の子どもだとわかっている場合にのみそうする）。

火星コロニーの順調な発展のために一夫多妻制の慣習が受け入れられないもうひとつの理由は、経済である。前述したように、火星の都市国家の経済は、実質的に発明にかかっていると言える。一夫多妻制社会における隷属的立場の女性や妻を持てない貶められた立場の多くの男性は、発明のプロセスに参加する機会がほとんどないので、潜在的発明者はごく少数のエリート男性に限られてしまう。創意あふれる社会は、このような社会よりも一層平等主義的である必要がある。

科学の星・火星の宗教

発明が不可欠ということは、火星都市が自由でなくてはならないということでもある。加えて、自由な発想を持つ個人主義者の移住と活躍を促進する必要があるだろう。何かを発明する人とは、まさにそのような人だからだ。

この要件は、火星都市に必要とされる社会的連帯と両立しがたい。

発明には個人主義が必要だが、過酷な環境における新規開拓地の存続と成功には、コミュニティの連帯が欠かせない。現代史で最も注目すべき入植地の3件の先例――17世紀にピューリタンがマサチューセッツへ入植、19世紀中頃にモルモン教徒がユタへ移住、20世紀にユダヤ人がパレスチナへ移住―――を調べると、いずれの集団も強い宗教的動機とコミュニティの絆によって、連帯を達成したことがわかる。

だが、火星に関して言えば、このモデルには問題がふたつある。そもそも、火星の都市国家が存続するためには高度な科学に頼ることになる。強い宗教的信念は、優れた科学や工学と相容れないものではない。しかし、神権政治は相容れない。

わたしの知る中でも飛び抜けて優秀なエンジニアのひとりはキリスト教徒で、聖書の「創世記」に書かれているように、およそ6000年前に神が1週間で世界を創造したと信じていた。だからといって、1976年の探査機「バイキング」の火星着陸ミッションでの中心的役割を、信仰のせいで放棄したりはしなかった。だが、彼は聖書に書かれていることを根拠に、この生命探査ミッションは無意味だと思っていた。もし彼が、あるいは彼と同じ信念を持つ者が責任者だったならば、このミッションは決して遂行されなかったことだろう。だが幸いにも、彼はアメリカ合衆国に住んでおり、彼の通う教会やその他宗教が古代の文書を基に科学的事実を歪めたり、どの科学的疑問が調査に値するかを決めたりすることを認めない法律の下で、生活を送っていた。

宗教は必ずしも科学と対立してきたわけではない。それどころか、一神教の宗教全般が、中でもキリスト教が、科学の誕生に中心的役割を果たしたと言える。それは、科学事業全般が、宇宙の構造に合理的な法則が存在するという信仰に基づいているからだ。人間を自らの姿に似せて創造した神によって、このような法則が定められたのであれば、その法則は合理的に見えるはずだし、人間の理性によって発見可能であるはずだ。ルネサンス期の天文学者で、まさにそのような信念に基づいて惑星運動の法則を発見したヨハネス・ケプラーは、次のように述べている。

「幾何学は一にして永遠であり、神の意思の表れである。人類がそれを共有することが、人間を神の像と呼ぶひとつの理由である」

宇宙の法則性に対する同様の情熱的信念は、深い知性を持つ科学者の多くにそれ以降も影響を与えている。とりわけアルベルト・アインシュタインに顕著である。

だが、宗教が科学を生み出したとしてもそれは同じものではない。現代の宗教の中には、新しく発見された科学的事実に適応できるように、非原理主義的なアプローチを取り、信仰が科学研究にあからさまな障害となる可能性を排除しているものもある。たとえそうであっても、火星の都市国家に必要なコミュニティの連帯を共通の組織宗教に基づかせることには、また別の問題がある。都市が潜在的に望める入植者の人口を狭めることになるのだ。

火星の都市国家が、熱心に奉じられる共通の宗教を基盤とする場合に、その宗教が適切な方針（つまり、新発見された事実を受け入れ、自然な因果関係の概念に同意する）を取るならば、その都市国家は存続するかもしれず、繁栄する可能性さえある。だが、多方面から広く入植者を受け入れる都市にいずれ追い越されることだろう。イスラエルとアメリカ合衆国を比較してみるといい。イスラエルは、指導者や政党間の激しい政治的対立で知られているが、ユダヤ人が窮地に瀕したときに頼れる強固な部族的結束力のおかげで、驚くほどの成功を収めてきた。しかし、イスラエルは小国であり、今後も小国のままだろう。一方で、アメリカ合衆国は世界中から移民を引き寄せ、新しい共通のアイデンティティに融合させることで、超大国となった。

火星にはイスラエル型の小さな都市国家がいくつか存在するようになるかもしれない。だが、ほかの都市よりも発展し火星の支配的文明の基盤となる都市は、アメリカの人種のるつぼ（メルティングポット）に似たモデルを採用した都市だろう。

はっきりさせておくが、このメルティングポット・モデルは、近年ヨーロッパで流行している多文化モデルとは異なる。多様な背景を持つ移民を受け入れる点では同じだが、彼らを新しい共通のアイデンティティへ変えることを目指すものだ。すなわちエ・プルリブス・ウヌム（E pluribus unum）――多数からひとつへ。部族への忠誠心のために対立して分断が生じれば、火星の都市国家の存続は大いに困難になる。市民はひとつでなくてはならない。多数からひとつになることは可能である。＜翻訳 庭田よう子＞

