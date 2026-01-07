英語で「もう行くね」「またね」は何て言う？ 別れ際に役立つ気の利いた英語のあいさつ

新年の抱負や目標を考えている人のなかには、「今年こそ英語を身につけたい」と思っている人も多いのでは？ 英語が話せるようになると、海外旅行もより楽しくなるし、仕事の幅も広がるかもしれません。そこで、初心者でも覚えやすく、確実に伝わる短い英会話を提案しているオンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」のSP版をお届けします。今回は、数多くある別れ際の挨拶のなかから、「またね」「そろそろ行くね」「おやすみ」などのちょっと気の利いた英語表現を解説していきます。

「さようなら」「またね」の英語表現

外国人の知り合いと楽しい時間を一緒に過ごして、いざお別れするタイミングになったときに使えるフレーズを紹介。「さようなら」「じゃあ、またね」など、別れ際の挨拶は日本語でもさまざまありますが、英語でもシチュエーションや相手によって、フレーズを使い分ける必要があります。

【1】Bye. 「さようなら」

【解説】別れ際に使う最も一般的なフレーズです。丁寧に言いたいときは「Good bye.」と言いましょう。「Bye」＝「バイバイ」というイメージがある方が多いかもしれませんが、「Bye」は「バイバイ」のように友達同士で使うカジュアルな場だけでなく、ビジネスシーンや接客時などにも使われます。

【2】See ya. 「またね」

【解説】「See you.」を省略した言い方です。くだけた印象になるので、親しい人との挨拶などに使いましょう。「you」はカジュアルな表現では、「ya」と省略されて使われることがあります。「How are ya？(元気？)」など、いろいろな会話に出てくるので覚えておきましょう。

【3】Take care. 「気をつけて」

【解説】これは「Bye」などのフレーズと一緒に使われることが多いです。別れ際の決まり文句として、ネイティブもよく使います。相手にこのように言われたら、「You too, Bye.（あなたもね、さようなら）」のように返しましょう。状況に合ったフレーズを使い分けられるよう練習しておくといいですね。

「もう行くね」「そろそろ帰るね」の英語表現

友人と会話が盛り上がっているけれど、この後に予定があり、その場を去らなければいけないときに、「もう行くね」「そろそろ帰るね」などと言いますが、英語だとどのように表現するのでしょうか？ できれば相手にスマートな印象を与えたいですよね。言い方のバリエーションがあるので、よく使う表現をいくつか紹介していきます。

【1】I gotta go 「もう行くね」

【解説】これは「I have got to go」を省略した表現で、普段の会話で最もよく使われる表現のひとつです。ネイティブもよく使います。最後に「now」をつけて「I gotta go now.（もう行かなくちゃ）」という言い方も一緒に覚えておくと便利です。

【2】I’m leaving now 「そろそろ行かなきゃ」

【解説】こちらは「leave（立ち去る）」という単語を使った表現です。「I gotta go.」と使い方は同じです。「I gotta go」の方が、「行かなくちゃいけない」という必要性が少し強いニュアンスになります。ぜひ覚えておきましょう。

【3】I’m off 「帰るね」

【解説】こちらも前述の2つのフレーズと使い方は同じです。ただし、「I’m off」は「休みだ」という意味もあり、「I’m off today.」となると「今日は休みだ」という意味のフレーズになるので、違いに気をつけましょう。

Good night以外の「おやすみ」の英語表現

「おやすみ」と英語で言いたいとき、いちばんに思い浮かぶのは「Good night」ではないでしょうか？ ですが、「Good night」以外にもさまざまな表現があるんです。言う相手やニュアンスによってフレーズが異なるので、いくつか知っておくと便利です。

【1】Sweet dreams. 「おやすみ」

【解説】「いい夢を」とも訳されるフレーズです。このほかに「Have nice dreams.」と言ったりもします。家族や親しい友人、子どもに対して使われることが多いです。テキストメッセージでも、夜寝る前に送る一言としてよく使われます。

【2】Sleep well. 「おやすみ」

【解説】「よく寝てね」という意味が含まれているフレーズです。親が子どもに対して使うことが多いです。同じ意味で「sleep tight.」という表現もあります。「tight」は「きつく」という意味もありますが、「sleep」と一緒に使うと「ぐっすりと」という意味になります。

【3】See you in my dreams. 「夢の中で会おう」

【解説】こちらは恋人同士で使われるフレーズです。日本語ではあまりないですが、英語ではこのようにロマンティックな表現を使う人が多いです。「Good night, honey.」のように、今回紹介したフレーズに「honey（愛しい人）」をつけるとより恋人同士らしい会話になりますよ。

