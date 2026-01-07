お餅にも飯テロ発動！飛田和緒がついスープも飲み干しちゃう「禁断の餅レシピ」

「お腹が空いたらお餅を食べる」子ども時代

お正月のために用意したお餅もそろそろ底が尽きるころ。

2025年10月にNadiaが実施したおもちについてのアンケート調査、「いつ頃まで食べるか」という質問では、1位が「ストックや在庫がなくなるまで」（33.0%）、次いで「年中問わず食べる」（25.7%）、「冬の間（2月ごろまで）」（14.4%）でした。

行事や季節を問わず、年中お餅を楽しむ傾向が見える一方で、今あるお餅をなんとか食べきろうという努力が見られます。

そんな「お餅問題」を解決しようと、1月1日にスタートした、料理家・飛田和緒さんのお餅の連載も今回がいよいよ最終回。

1年中お餅を欠かさず、幼い頃から「お腹が空いたらお餅を食べるのが普通」という「餅愛好家」飛田和緒さんの著書の『お餅の便利帖』（東京書籍刊）から毎日ひとつ、ご紹介してきました。

1日「おかかじょうゆの磯辺巻き」、2日「梅干しの磯辺巻き」、3日「ピーナッツバター餅」、4日「ソーセージと餅の海苔巻き」、5日「餅のしょうが焼き」、6日「餅とコンビーフのグラタン」と、どれも簡単すぎて、飛田さんご自身も「レシピって呼んでいいのかしら」と言われるほど。

最終回の今回も、「これ、ほんとに料理家さんのレシピ？」と驚かれるかもしれません。

絶対おいしいのはわかっている、でも心のどこかで「やってはいけない」とブレーキをかけていた「禁断の味」。「餅好き」飛田さんは、やっていました。

インスタントラーメンに入れてみた！

力ラーメン

材料 （2人分）

角餅 2個

インスタントラーメン（塩味） 2袋

なると巻き 5センチくらい

長ねぎ 適量

白すりごま 適量

作り方

1 なると巻きは薄切りにし、長ねぎは小口切りにする。

2 ラーメンは表示通りにゆで、餅も一緒に入れて煮る。煮上がる寸前になると巻きを加え、添付の粉末スープを加えて混ぜる。

3 器に盛り、長ねぎをのせ、白すりごまをふる。

飛田さんが選んだのは「サッポロ一番塩ラーメン」とのことですが、お餅を入れたのは「小腹が空いた時にインスタントラーメン一袋では、ちょっと満たされないこともあるから」なのだとか。料理上手は食欲も旺盛なのです。

「餅ラーメンは家族のおなかの空き具合に合わせて餅をカットしてくださいね」（飛田さん）

塩分の摂り過ぎは気になりますが、おいしいスープを吸って、とろとろになったお餅のおいしさはたまりません。どうぞお試しください。

