敗戦後、日本人銀行員が「背任」の罪で1年抑留…銀行員たちの「戦争の実態」

38度線の北と南：朝鮮半島

38度線以北では、少なくない数の朝鮮銀行日本人行員が「背任」などの罪状で、1年ほど抑留された。もちろん、何が背任に該当するのか説明はない。抑留されなかった行員・家族に対しては、ソ連側の対応は「裸一貫のまま早く出て行けという態度であつた」（朝鮮銀行史編纂委員会編『朝鮮銀行略史』）。この態度は、抑留から解放された行員に対しても同じである。

もとより列車や船舶の用意もない。抑留されていない者は1945年9〜10月に引き揚げを始めたが、夜には気温が氷点下となる中、幼児・高齢者も歩いて38度線を目指した。抑留後に解放された行員たちも、それぞれ徒歩で南下して38度線を越えた。

一方、11月5日にはスミス新総裁の下で新しい体制が始まっていた38度線以南の各支店では、行員たちは次々と日本に帰国した。中には仁川支店の支配人だった杉谷保昌のように、米軍の依頼で新支配人の顧問として、支配人交代後も1ヵ月ほど勤務した者もいた。

鮮銀では主に福岡支店が、到着してくる引き揚げ行員・家族の受け入れ支援に当たった。ただし先に述べたように、鮮銀福岡支店は9月30日に閉鎖される。

京城からの引き揚げには、窓の無い貨車を30両連結した釜山行きの専用列車が毎日2便用意され、このほかに臨時便もあった。引き揚げ列車では運転士が途中で故意に列車を停めて、乗客がカネを渡さないと運転を再開しないこともあったようだ。

駅では荷物の運搬を依頼すると法外な料金を請求されるなど、終戦に伴う混乱や言いがかりを潜り抜けての引き揚げとなった（星野喜代治『回想録』）。港に着くと、2〜3日待ってから帰国便に乗船となる。

本店と釜山支店の計6名が1945年12月18日の夕刻に船で釜山を離れる。これで半島南部の鮮銀行員の引き揚げは終了した。

