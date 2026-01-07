起床する、歯を磨く、ランニングをする……さまざまな「モーニングルーティーン」をハングルで言ってみよう！【ハングルッ！ナビ】

テキスト『ハングルッ！ナビ』では、日々の生活や趣味、休日のお出かけなど、暮らしのあれこれを表すハングルを学び、現地のトレンドやライフスタイルを紹介する「日常を表現できるようになろう！ きょうからハングル生活」が好評連載中です。



今回ご紹介するテーマは、「モーニングルーティン（朝の習慣）」。体を動かしたり、身支度をしたりと、起床してからの一連の行動をハングルで表現してみましょう。





모닝 루틴（モニン ルティン）

～モーニングルーティーン

朝は漢江（ハンガン）でランニング！

健康管理の一環として、ランニングを朝の習慣にしている方も多いのでは？ ソウルの中心を流れる漢江沿いにはいくつかの大きな公園があり、ソウルのランニングコースとしてもおなじみの場所になっています。舗装されているので走りやすく、爽やかな風を感じられるのが魅力です。漢江沿いの公園の一つ、汝矣島（ヨイド）漢江公園の最寄り駅にはソウル市が運営するランナーのための施設もあり、ロッカーに荷物を預けたり着替えたりすることができます。汝矣島漢江公園がある汝矣島は漢江の中州で、1周すると約8km。そのルートを地図上で見るとさつまいものような形をしていることから、여의도（ヨイド） 고구마（コグマ）런（ロン）（汝矣島さつまいもラン）と呼ばれ親しまれています。



ほかにも、ソウル中心部の鍾路（チョンノ）や景福宮（キョンボックン）の周りを走る8～9kmのルートは、子犬の形をしていることから종로（チョンノ）