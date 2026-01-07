¤¦¤Ä¤äÉÔ°Â¾É¤ËÍ¸ú¤Ê¡ÖÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡×¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÁª¤Ü¤¦
¿´¤ÎÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÎÅË¡¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¡¢ÉÔ°Â¾É¡¢¶¯Ç÷¾É¡¢¿À·ÐÀ²á¿©¾É¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤ËÊÂ¤Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼À´µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌôÊªÎÅË¡°Ê¾å¤ÎÍ¸úÀ¤ò¤â¤Ä¼£ÎÅ¤È¤·¤ÆÎ×¾²¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀº¿ÀÎÅË¡¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ï¡¢¹Í¤¨(Ç§ÃÎ)¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¿´¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Þ¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡ØÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡ ´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Þ¤Ç¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
·Á¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë
Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ë¤Ï¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯°åÎÅ¡Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥¹¥ó¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤È¡¢¼ê·Ú¤Ë¤È¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î·Á¼°¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ï±Ñ¸ì¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤ÆCBT¤ÈÎ¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÉÑÅÙ¡¢´ü´Ö¡¢¼£ÎÅ¼Ô¤Î²ðÆþ¤ÎÄøÅÙ¤ò¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Î¡Ö¶¯ÅÙ¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ê¹â¶¯ÅÙ¡Ë¤Î¤Ï¡Ö¥¸Ä¿ÍÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡×¤È¡Ö¤½¸ÃÄÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡×¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£¹â¶¯ÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ï¡¢¼ç¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤äÀìÌçÅª¤ÊÊÝ·òÊ¡»ã»ÜÀß¡¢ÁêÃÌµ¡´Ø¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Î¡Ö¡¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ø¥ë¥×CBT¡×¡¢¡Ö¢¥¢¥·¥¹¥È¤Ä¤¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ø¥ë¥×CBT¡×¡¢¡Ö£¼ø¶È¡¦¹ÖµÁ·Á¼°¤ÎCBT¡×¤Î3¤Ä¤Ï¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¶¯ÅÙ¤¬Äã¤¤¡ÊÄã¶¯ÅÙ¤Î¡ËÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¡¢¿¦¾ì¡¢²ÈÄí¡¢ÃÏ°è¤Ê¤É¡¢°åÎÅ°Ê³°¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¹¤¯»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
❶¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ø¥ë¥×CBT
¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ø¥ë¥×¤Ï¡Ö¼«½õ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅ¼Ô¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤º¤Ë¡¢ËÜ¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤Ç¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë¤È¤ê¤¯¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¶¯ÅÙ¤¬Äã¤¤·Á¼°¤Ç¤¹¡£
❷¥¢¥·¥¹¥È¤Ä¤¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ø¥ë¥×CBT
¼£ÎÅ¼Ô¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ø¥ë¥×CBT¤è¤ê¡¢¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¤·Á¼°¤Ç¤¹¡£
❸¼ø¶È¡¦¹ÖµÁ·Á¼°¤ÎCBT
¼£ÎÅ¼Ô¤¬¼ø¶È¡¦¹ÖµÁ·Á¼°¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¤ËÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
❹½¸ÃÄÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡
´µ¼Ô¤µ¤ó¿ô¿Í¤È¼£ÎÅ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½¸ÃÄ¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
❺¸Ä¿ÍÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡
´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¼£ÎÅ¼Ô¤¬2¿Í¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂÐÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Ï¡¢½ÏÎý¤·¤¿°å»Õ¤ä¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È1ÂÐ1¤Ç²ñ¤¤¡¢ÂÐÏÃ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¼êË¡¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê·Á¼°¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçÍÑ¸ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â
¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ø¥ë¥×CBT¤Î¤è¤¦¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤Ç¿Ê¤á¤ë·Á¼°¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤ÎËÜ¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀìÌçÍÑ¸ì¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¾ðÊó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤ò¤Ê¤Ë¤â¤«¤âÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇËÜ¤ÎÀâÌÀ¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼£ÎÅ¼Ô¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¼£ÎÅ¼Ô¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ï»È¤ï¤º¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤¦¤Ê¤é¡ÖÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤ÆÆñ¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ê¹þ¤ß¤»¤º¡¢µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤ÏÂÐÏÃ¤¬Ãæ¿´
Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¼£ÎÅ¼Ô¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÊ¹¤¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ë¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²þÁ±ºö¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¼£ÎÅ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤òÆ¬¤´¤Ê¤·¤ËÈÝÄê¤»¤º¡¢¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°Â¿´¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È¸þ¤¹ç¤¦½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤âËÜ³ÊÅª¤Ç¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¤·Á¼°¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£½µ¤Ë1²óÄøÅÙ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¹ç·×16²óÄøÅÙ¡Ê12¡Á20²ó¡Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¼£ÎÅ¼Ô¤¬1ÂÐ1¤Ç¿Ê¤á¡¢²¿ÅÙ¤â¤¯¤êÊÖ¤·¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂ³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¿´¤òÍî¤Á¹þ¤Þ¤»¤ë¹Í¤¨Êý¤Î¡É°¤¤¥¯¥»¡É¤ò¡¢ËèÆü5Ê¬¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
Ê©ÃÅ,
½»Âð,
¾²ÃÈË¼,
¹©¾ì,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Û¥Æ¥ë,
²ð¸î