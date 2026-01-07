¹âÌÚ Ë»á¤¬¸ì¤ëNPB¿·´ÆÆÄ3¿Í¤Î°õ¾Ý¤È¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤Ï!?
¸½Ìò»þÂå¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡¢DeNA¤ÎÁêÀî¿·´ÆÆÄ¡£ºòµ¨¥ê¡¼¥°2°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òÄºÅÀ¤ËÆ³¤±¤ë¤«
2026Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¡¢¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¡ÊDeNA¡Ë¡¢ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚ Ë»á¤Ë¡¢³Æ´ÆÆÄ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¡¢ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Î°õ¾Ý¤«¤é»Ç¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÌÚ Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¹âÌÚ¡Ë¡¡»°±ºÂçÊåÁ°´ÆÆÄ¤âÁêÀî¤â¡¢04Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÎÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç¤Ç¤¹¡Ê¹âÌÚ»á¤Ï¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ë¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¼çÀï¤Ï¾ëÅç·ò»Ê¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Á¡¼¥Õ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹µ¤¨¤À¤Ã¤¿ÁêÀî¤¬¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡£Ã»´ü´Ö¤ÎÂç²ñ¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÆ¬¤ËµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤È¤¡¢¾ëÅç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥Ã¥È¤ËÁª¼êÁ´°÷¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÁêÀî¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤À¤±´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡©
¹âÌÚ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤È¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬»Ë¾å½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥×¥í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡ÖàÌîµå¤ÎÅÁÆ»»Õá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤¤¤¿»°±º¤¬DeNA¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÁêÀî¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀï¤¤Êý¤ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡Àï¤¤Êý¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤È¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤ËÍ×µá¤¹¤ë¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹âÌÚ¡¡°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¿¤Þ¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¼éÈ÷¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¹âÌÚ»á¤Ï1983Ç¯¤ËÆóÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¡¢ÃÓ»³´ÆÆÄ¤Ï92Ç¯¤ËÍ··â¼êÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¡Ë¡£
ÃÓ»³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤ÎÀîÁê¾»¹°¡Êµð¿Í¤Û¤«¡Ë¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÃÓ»³¤Î¤Û¤¦¤¬¼éÈ÷¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ËÍ¤â¡¢ÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¡ÊÅö»þ¤Î¡ËÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¼éÈ÷Î¨¡Ê.997¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿87Ç¯¤Ç¤â¡¢¼õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ......¡£
¤À¤«¤éÃÓ»³¤¬¼éÈ÷¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¼õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¯¤Ë¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤é¡¢¡ÖË¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡£Èà¤È¤ÏÆ±¤¸¶¶ø¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÃÓ»³¤µ¤ó¤Ï¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹âÌÚ¡¡¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¡¢à¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ýá¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ª¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤Î¼éÈ÷¤Ï¤¹¤´¤¯Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤âÃÓ»³¤â°ìÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½ÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¹âÌÚ¡¡ÅêÂÇ¤È¤â²ÝÂê¤ÎÂ¿¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤¦À°È÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Â¼¾å½¡Î´¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢±ö¸«ÂÙÎ´¤â¸Î¾ã¤¬Â¿¤¯¤Æ·×»»¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»³ÅÄÅ¯¿Í¤â¿ê¤¨¤¬¸²Ãø¤Ç¥»¥«¥ó¥É¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¤É¤ó¤ÊºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤½¤í¤¦¤«¡¢¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¢¤ëÄøÅÙÀï¤¨¤ëÂÖÀª¤¬À°¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢ºÓÇÛ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤½¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆ±ÍÍ¡¢ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥í¥Ã¥Æ¡£¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²¿²ó¤«ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¤ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ïà¾¼ÏÂá¤äà¸·¤·¤µá¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Çà¾¼ÏÂ¤ÎÌîµåá¤ËÅ°¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ¤ÎÌîµå¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂÇ½ç¤â¼éÈ÷°ÌÃÖ¤â¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌîµå¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ÇÄê¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¸Æ¤Ù¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Íèµ¨¡¢³«Ëë¤«¤é¸ÇÄê¤Ç»È¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¾Àî»Ë¾Ì¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£³°Ìî¤ÏÁª¼êÁØ¤¬Èæ³ÓÅª¸ü¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÌî¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡©
¹âÌÚ¡¡Èà¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢4ÈÖ¤âÂÇ¤Ã¤¿Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê05Ç¯¡¢10Ç¯¡Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°ìÈ¯¤Î¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜÀþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¤é¤¬¥µ¥Ö¥í¡¼¤ò4ÈÖ¤Ë¤·¤ÆÂÇÀþ¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¿Í´Ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£°ìÈ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¾¡µ¡¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢郄Éô±ÍÅÍ¤äÆ£¸¶¶³Âç¡¢Í§¿ùÆÆµ±¤éÂ¤ò»È¤¨¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤°Ìîµå¤ò¤É¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤Ä¤Ê¤°4ÈÖ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Î4ÈÖ¤À¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÍÅÄÅ¯ÃË¡¡¼Ì¿¿¡¿»º·Ð¿·Ê¹¼Ò