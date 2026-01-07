相撲の「ひが〜あ、しぃ〜」―コレ実は《北》なんです…日本国民の９割が知らない相撲業界の非常識

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

国技館の「東」、実は「北」

《ひが〜あ、しぃ〜》

国技館の土俵に、呼出の声が響く。

でも、呼出が声を張り上げる国技館の「東」は、実際の方角は北だ。なぜ、そんなことに--。

先に答えを書いてしまうと、天皇、皇后両陛下ら皇族方が観戦する2階のロイヤルボックス（貴賓席）が国技館の「方角」を決めている。

「天子は南面す」という古語がある。天子は北を背に座って南を向くという意味だ。実際の方角とは関係なく、貴賓席から見て真向い（向正面）を南と決めれば、左手は東になる。こうして、正面から見て左が「東」。右が「西」となっている。

ちなみに、太陽が昇る東のほうが、西より格が上だ。だから、東横綱が最高位で、西横綱は半歩劣る。平安時代の官位も、天皇の左手（東）に控える左大臣のほうが右大臣より格上だった。

日米の首脳でも座れなかった特別席

1984年に完成した現国技館の建設の際、貴賓席の設計には特に注意が払われた。

国技館の落成後、関係者に配られた「新国技館建設設計審査の記録」というB5判の本がある。90ページ足らずの、設計・施工の委員会記録や当時の春日野理事長（元横綱栃錦）らの寄稿集だが、箱も表紙も分厚い布張りで、題字に金箔を押した装丁には、新国技館への日本相撲協会の並々ならぬ思いがにじむ。

「貴賓席は優雅なデザインとすべきこと」「慎重細心の設計を行うことを要望」--。委員会の議事に、ロイヤルボックスへの強いこだわりが記録されている。天井と扉は、伊勢神宮から寄贈されたご神木が用いられた。

2019年5月26日。当時の安倍晋三首相と米国のトランプ大統領が、大相撲夏場所千秋楽を国技館で観戦したのをご記憶の方も多いだろう。相撲協会は警備のために大量のマス席を政府に提供。さらに、正面最前列のマス席は、座布団4枚分のスペースを四角く区分けしている鉄枠を取り払い、首相と大統領のために巨大な椅子を置いた。

当時、ある協会幹部が、「費用は全額、協会持ち。マス席の代金など一切請求しない」と話していた。

だが、ロイヤルボックスには座らせなかった。ある協会幹部はこう語り、ポンと一つ、私の肩をたたいた。

「あそこは陛下の席だ」--。

