億単位のカネを稼ぎ続け、女帝と呼ばれた「伝説の生保レディー」の寂しすぎる最期の姿

高利を謳い、知人からカネを集める―その舞台装置となったのが、数々の祝賀会だった。しかし、次第に自転車操業に陥っていき……。

前編記事『政財界の有力者が続々参列…！「女帝」と呼ばれた生保レディが殿堂入りを遂げた際に開かれた壮絶な祝賀会の中身』より続く。

生活に必要なカネまでだまし取った

当時の正下は、顧客から電話がかかってきても、まず出ることはなかった。反対に、ふいに顧客に電話をかけ、「いま出先で大きな契約をまとめに来ているところ」などと一方的に話してきた。顧客が「例のアレ（配当）はまだですか」と催促すると、「あっ、タクシーが来たからまた」などと言って唐突に電話を切った。

「まったく音信不通にしないところがあざとい」

ある被害者の娘は正下を非難する一方で、初期のころに「正下ファンド」に投資していた顧客の責任も指摘する。

「彼らは十分なおカネを持っていて生活ができたから、配当の頻度や額が減ってもさして気にせず、事態を明るみに出さなかった。'20年になってようやく発覚したのは、預けたおカネを本当に必要とする人が出てきたからですよ」

たしかに詐欺を訴えた人たちにとって、正下が返さないカネは生活するうえで切実なものだった。そうしたカネまでもだまし取らなければいけなかったところに、彼女がすでに瀬戸際に追い込まれていたことが窺える。

このころ詐欺に遭った一人は、正下にとって大恩人と言える人の娘でもあった。二人は半世紀以上の付き合いで、娘は正下に身内の縁談を世話してもらったこともあり、「姉妹のような関係だった」という。

正下はそんな「妹」にすら数千万円を投資するように話を持ち掛けた。持ち合わせがないということで、最初は断られた。それなら1000万円ではどうかと懇願し、なんとかカネを差し出させた。正下はその時に涙声になり、「ありがとう。ようやくこれで私の顔が立ちます」と喜んだ。

ただ、もはや正下に配当を払う余力はなかった。

「最後のほうは、預かったカネを別の顧客への配当に回すような自転車操業に陥っていたのではないか」

被害者の関係者らはこうみている。

彼女は本当に「認知症」だったのか

内部告発により、正下が詐欺をしていたことが発覚するのは'20年6月。ところが正下は「認知症」と診断されており、裁判では責任能力が争われた。

被害者側の弁護団は認知症の偽装を疑った。裁判に提出された被告の上申書によれば、正下は詐欺が発覚する7〜8年前から埼玉県にあるクリニックに定期通院し、'20年1月17日に「混合型認知症」の診断を受けたことになっている。

ただ、彼女が同年7月まで居住していたのは、山口県周南市。裁判記録によると、同クリニックまでは片道5〜6時間かかるため、〈定期通院していたという主張自体、信用性には重大な疑問をさしはさまざるを得ない〉と弁護団は指摘した。

しかも主治医であれば、被告の診断書に過去の通院歴や認知症の症状に関する変遷状況を記載しているはずだが、上申書に添付されていた診断書にはそれらがないなど、不審な点はいくつもあった。

最終的には第一生命が被害額を全額弁済する意向を見せたことから、弁護団は正下を追及することをやめた。

前後して正下は、兵庫県芦屋市在住で、同じく第一生命のトップセールスレディである娘の自宅に引き取られる。ほどなくして、海を眺める近くの介護老人福祉施設に入居した。施設の関係者によると、彼女はかつてのように化粧をすることも、衣装で着飾ることもなかったという。

「ごくふつうのおばあさんでした」

'23年11月、正下は静かに息を引き取った。葬儀に集まったのはほぼ身内だけ。毎年のように億単位のカネを稼ぎ続けたトップセールスレディにしては寂しい最期であった。

【こちらも読む】『89歳で19億円詐取……第一生命「伝説の生保レディ」の知られざる半生』

「週刊現代」2026年1月5日号より

【こちらも読む】89歳で19億円詐取…第一生命「伝説の生保レディ」の知られざる半生