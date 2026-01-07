シャトレーゼ「成人の日」ケーキ3種を発売、華やかなムースのデコレーションなど展開

菓子専門店「シャトレーゼ」は1月9日、成人の日に向けた限定ケーキ3種を発売する。

ラインアップは、色とりどりのムースで華やかに仕上げたデコレーションケーキをはじめ、フルーツミルクレープ、クレーム・ダンジュ。いずれも晴れの日にふさわしい華やかな見た目と味わいが特長で、販売期間は「成人の日」当日の1月12日までとなっている。

シャトレーゼ「成人の日」向けケーキ

〈ラインアップ(価格はすべて税込)〉

・成人の日 フルーツボンボンデコレーション 14cm(3,240円)

・成人の日 幸せまるっとクレーム・ダンジュ(360円)

・成人の日 幸せ重ねのフルーツミルクレープ(440円)

◆成人の日 フルーツボンボンデコレーション 14cm

色とりどりのムースで彩ったデコレーションケーキ。スポンジ生地でダイス状の苺や果肉入りブルーベリーソース、チーズクリームをサンドしている。上面には苺ジャムをホイップクリームで覆い、マンゴーパッションムース、メロンムース、苺・ラズベリー・カシスムースを絞り、ラズベリーとブルーベリーをトッピングした。

成人の日 フルーツボンボンデコレーション 14cm

◆成人の日 幸せまるっとクレーム・ダンジュ

酸味のあるクリームチーズにメレンゲを合わせ、ふんわりとした食感に仕上げたフロマージュクリームに、甘酸っぱいラズベリーコンフィチュールを忍ばせた一品。軽やかな口当たりと、ほどよい酸味のバランスが特長だ。

成人の日 幸せまるっとクレーム・ダンジュ

◆成人の日 幸せ重ねのフルーツミルクレープ

りんご、オレンジ、苺、キウイを彩りよく飾ったミルクレープ。口どけの良さにこだわったカスタード入りホイップクリームとクレープ生地を何層にも重ね、フルーツのみずみずしさとクリームの甘みを引き立てている。

成人の日 幸せ重ねのフルーツミルクレープ