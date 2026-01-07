ÌÀÆü¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î·Ù¾â¤â¡¡Ãæ¹ñ¤Î¿Íµ¤Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÀ¸¤»Ä¤ê¥¬¥¤¥É¡×
Ê¬ÀÏ»ÕBoden¤Î¡Ö°ÊÆü°Ù´Õ¡×=2025Ç¯11·î¡¢´Ø¸ýÁï»£±Æ
ËÜ½ñ¡ØÆüËÜ¤ò´Õ¡Ê¤«¤¬¤ß¡Ë¤È¤·¤Æ¡Ù¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö²¼¤êºä»þÂå¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¥¬¥¤¥É¡×¤Ç¤¢¤ë¡£É½»æ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¤É¤³¤Ç¸í¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö²þ³×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ê¤¼¤Ä¤«¤ßÂ»¤Í¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¼æ¶ç¡Ê¤¸¤ã¤Ã¤¯¡Ë¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡£·ùÃæËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê·ùÆüËÜ¤¬¸þ¤³¤¦¤Ç¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ê¤É¤ÈÁá¹çÅÀ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤Ë¡¢ÌÀÆü¤ÎÃæ¹ñ¤òÅê±Æ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´5ÊÔ15¾Ï¤Î¤¦¤ÁºÇ¸å¤Î1¾Ï¤ò½ü¤¡¢Á´Ê¸¤¬ÆüËÜ¤Î»ö¾Ý¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø¼Ô¤ÎÊ¬ÀÏ»ÕBoden¤Ï¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤ÎÃæ¹ñºÇÂçµé¤ÎÆ°²è¥¢¥×¥ê¡¦¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤À¡£Îß·×100Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤È2500Ëü²óÄ¶¤¨¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤Î¥Û¥Ã¥È¥¤¥·¥å¡¼¤ÈÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ä·Ð¸³¤ò¤Ä¤Ê¤°¥·¥ç¡¼¥È¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Íµò¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¡¦Åý·×¡¦Ê¸¸¥¤Î¿®Øá¡Ê¤·¤ó¤Ô¤ç¤¦¡ËÀ¤Ï¹â¤¤¡£ËÜ½ñ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»ÕÁü¤¬Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡£
ÆüËÜ¤ÏÀï¸å40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÉü¶½¡¦À®Ä¹´ü¤ò·Ð¤Æ¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤ò·Ð¸³¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤È¶âÍ»´íµ¡¤äÃÏ²Á¤ÎË½Íî¤¬Â³¤¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤òÈ¼¤¦Ä¹´üÉÔ¶·¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¹ñÆâÉÔ¶·¤ÎºÇÂç¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï¡¢ÇÔÀïÄ¾¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃÄ²ôÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤À¤ÈÃø¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Èà¤é¤Ï1970Ç¯ÂåÁ°È¾À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Âè2¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥Þ¡¼¤Ç¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ï²áÅö¤Ê¶¥Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¹â³ØÎò¾Ú½ñ¤Î²ÁÃÍ¤â¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ÇË½Íî¤·¤¿¡£½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤Î°ì·²¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¡×¡Ö¥×¥ì¥«¥ê¥¢¡¼¥È¡×¡ÖÌµ±ï¼Ò²ñ¡×¡Ö¹â³ØÎòÉÏº¤¡×¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉé¤±ÁÈ¡×¡Ö¥í¥¹¥¸¥§¥ÍÀ¤Âå¡×¤È¼«Ç§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Î¡Ö¥í¥¹¥¸¥§¥Í¡×Áü¤Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¹âÀ®Ä¹¤ÎÆ½¤ò²á¤®¤Æ½¢¿¦Æñ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Î¿·Â´³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Æó½Å¼Ì¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸ÎÎ°è¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¿Í¤Ó¤È¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¾õ¶·¤òÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆâ´¬¡Êinvolution¡Ë¼°¶¥Áè¡×¤È¾Î¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¨¥ê¡¼¥ÈÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ä¿¦¾ì¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤òÌä¤ï¤º¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¿·Â´³ØÀ¸¤Î½¢¿¦´õË¾Àè¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥¹¥¸¥§¥ÍÀ¤Âå¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¹âµë¼è¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â·Êµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º°ÂÄê¤·¤¿¸øÌ³°÷¿¦¤Ç¡¢Æâ´¬¼°¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÄ¹´üÉÔ¶·¤Ë¤¢¤¨¤°ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÉ¬»à¤ËºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£Í£°ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï³¤³°¿Ê½Ð¡Ê¡Ö½Ð³¤¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡Ë¡×¡Ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥Î¥¢¤ÎÊý½®¡Ê¤Ï¤³¤Ö¤Í¡Ë¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤â2010Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢¡Ö½Ð³¤¥Ö¡¼¥à¡×¤Î¤µ¤Ê¤«¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äÅÅ»Ò´ØÏ¢¤Ê¤É¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÇÀèÃ¼Åª¤ÊÀ½Â¤¶È¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤ÈÀ¸»º¤Î¸½ÃÏ²½¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÅÙ¿Íºà¤Î¡ÖÃæ¹ñ°ÜÌ±¡×¤âÆüËÜ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Ï¼óÅÔ·÷¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹âÆ¤Î¸µ¶§¤È¤µ¤ì¡¢°Ü½»µ¬À©¤ä·ÐºÑ°ÂÊÝ¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤Ç¤·¤«Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤ò·Ð¤ÆÃ¦À®Ä¹·¿À®½Ï¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÃ¦Èé¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ°ÜÌ±¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ®½Ï¼Ò²ñ·úÀß¤Î¤¿¤á¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£
Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î¡Ö½Ð³¤¡×Àè¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²¤ÊÆÀè¿Ê¹ñ¤«¤é¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅì¡¦ÆîÊÆ¤Ê¤ÉÏ«Æ¯ÎÏ¤¬°Â¤¯¡¢¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¿·¶½»Ô¾ì¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ»þ´ü¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜÁÇÄÌ¤ê¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¡×¤Î°ÜÌ±ÈÇ¤¬¡¢°ÜÌ±¤òµ¬À©¤»¤º¤È¤âºÆÍè¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜ½ñ¤¬ÉÁ¤¯ÆüËÜÁü¡¢¤½¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Î¼«²èÁü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀÆü¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î·Ù¾â¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ÊÏÃÂê½ñ¡Ë
2025Ç¯11·î¤ÎÈù¿®ÆÉ½ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¤è¤ê
¡Ø ¡ÙÆâ¤Î½ñÌ¾¤ÏË®Âê¡Ê½ÐÈÇ¼Ò¡Ë
Àä¶« ¡¡ÍÕ¿¿Ãæ¸²
¡ØÀä¶«¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë
2019Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¸¶ºî¡£¸ÉÆÈ»à¤·¤¿½÷À¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¦Ãæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¤ÎÉÂÁã¡£
°ÊÆü°Ù´Õ¡¡Ê¬ÀÏ»ÕBoden
ÆüËÜ¤ò´Õ¤È¤·¤Æ
¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤ÇÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬·Ð¸³¤·¤¿¶µ°é¡¦°åÎÅ¡¦·ÐºÑ¤Ê¤É¤Î½ôÌäÂê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶µ·±¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
ÂçÃÏ¾å²æÐîÅ¾½ÖÂ¨ÀÂÅª°¼à¥ ¡¡²¦²ª¹Ô¡¿¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥ª¥ó
¡ØÃÏ¾å¤ÇËÍ¤é¤Ï¤Ä¤«¤Î´Ö¤¤é¤á¤¯¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë
¥Ù¥È¥Ê¥à·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬ÅÏÊÆ¸å¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¸÷·Ê¤òÉÁ¤¯¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡£
ÉÔÍ×Ã´¿´2¾®»þÏÂ8¸øÎ¤°Ê³°Åª»ö¾ð ¡¡Íû¾¾Åó
2»þ´Ö¤È8¥¥í°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ï»×¤¤ÈÑ¤¦¤Ê
¾Ç¤ê¤ä¸å²ù¤È¤ÏÌµ±ï¤Ë¥×¥é¥¹»×¹Í¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë76¤ÎÀ¸¤Êý»ØÆî¡£
Çü¸ÀÌ±´Ö¸Î»ö¡¡Çü¸À
¿ÍÀ¸¤ÎÊ£»¨¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÃø¼Ô¼«Áª¤Î18¤ÎÃæÃ»ÊÔ½¸¡£
ÏÀÃæ¹ñ¡¡µüÍø¡¦´ð¿É³Ê¡¿¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¥Ã¥·¥ó¥¸¥ã¡¼
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·æ½Ð¤·¤¿³°¸ò´±¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ø¥óÀïÁè°ÊÍè¤ÎÃæ¹ñ³°¸ò¤Î²ó¸Ü¤ÈÀïÎ¬¡¢ÌÓÂôÅì¤äûç¾®Ê¿¤é¤È¤Î¸òÎ®Ï¿¡£
Ä¥µïÀµ¡ÊÁ´4´¬¡Ë¡¡·§¾¤À¯
ÌÀÄ«ËüÎñÄë¤ÎÎ´À¹¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾ºËÁê¤òÉÁ¤¯Îò»Ë¾®Àâ¡£
¿ÍÎà¶òêÁ´ðËÜÄêÎ§¡¡卡Íì¡¦´ñÇÈÙÇ¡Ê¥«¥ë¥í¡¦¥Á¥Ý¥é¡Ë
¥Ð¥«¤Î´ðËÜ¥Æ¡¼¥¼
¥Ð¥«¤ò·Ú¤ó¤º¤ë¤Ê¤«¤ì¡£¿ÍÎà¤Ï¥Ð¥«¤Î¤¿¤á¤Ë¿ôÃÎ¤ì¤ÌÂ»³²¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Ð¥«¤ÎÊÉ¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿¶ò¤«¼Ô¤¿¤Á¤Î¿ÍÎà»Ë¡£
µîÍ²ÖÅªÃÏÊý¡¡ÄÄ·Å
²Ö¤òµá¤á¤Æ¹Ô¤¯
¤º¤Ã¤ÈÇÀÂ¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿ÃæÇ¯½÷À¤¬¡¢ÍÜËª²È¤È¤È¤â¤Ë²Ö¤òµá¤á¤Æ3000¥¥í¤â¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿¡£
½ÅÀ¸¡¡²¦ÃÈÃÈ
ºÆÀ¸
µÕ¶¤òÄ·¤Í¤Î¤±¤Æ¸÷ÌÀ¤òµá¤áºÆÀ¸¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤Â³¤±¤ëÊ¿ËÞ¤Ê°ì½÷À¤ÎÊª¸ì¡£