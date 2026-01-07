

南沙良

W主演を務める南沙良、出口夏希をはじめ、吉田美月喜、羽村仁成、児山隆監督が６日、都内で行われた映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』完成披露上映会に登壇。撮影の裏側や新年の抱負を発表した。

本作は未来が見えない町に暮らす朴秀美（南沙良）と美流紅（出口夏希）たち。自分たちの夢をかなえるために、この町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかない。彼女たちは、同好会「オール・グリーンズ」を結成し、禁断の課外活動を始める青春クライム作品。

ラッパーを夢見ながら鬱屈とした日々を送る朴秀美を演じた南沙良は、撮影当時を振り返り「本当に走り抜けた撮影期間だった」と語る。彼女は、今作を通じて「お芝居をすること、作品を作ることってこんなに楽しいんだと改めて思えた現場だった」と、スタッフやキャストの作品愛に触れた喜びを口にした。

そんな南が、ロケ地となった茨城県東海村でのエピソードとして明かしたのは、村のゆるキャラ「イモゾー」について。南は「監督がイモゾーにそっくりなんです。現場で流行って、みんなストラップを持っていました」と暴露し、会場の笑いを誘った。これに対し児山隆監督も「全然イモゾーと呼んでください」と応じるなど、チームワークの良さを窺わせた。

また、本作で『釜山国際映画祭』に参加した南は、「海外のお客さんと一緒に観て、こういうところで笑ってくださるんだということが知れてよかった」と手応えを感じた様子。

イベント後半では新年の抱負を問われると、占いの本に「健康に気をつけないと生命の危機」と書かれていたというエピソードを披露し、「健康」を掲げた。健康さえ気をつければ全てが上手くいくとのことで、「ピラティスとか運動します」と意気込んだ。