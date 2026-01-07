ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢ÇòÀÐÀ»¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡Ä»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¡Ö2026Ç¯¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤8¿Í¡×
¡¡2026Ç¯¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·³èÌö¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡¢ÃíÌÜ¤Î8¿Í¤òÉôÌçÊÌ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2026Ç¯ÂçÃíÌÜ¡ª17ºÐ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦Rainy¡£¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿ÁÎá²¤Æà¥¢¥Ê
¡ÚÇÐÍ¥ÉôÌç¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¸µ¥«¥Î¤µ¤ó´ØÏ¢¤Î¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤ÏÃÂê¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯10·î´ü¤â¤Ã¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¡Ö¾¡ÃË¡×Ìò¤Ç°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¡£2022Ç¯7·î´ü¤Î¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¤ä¡¢2024Ç¯4·î´ü¤Î¡ØBelieve -·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶-¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Îº¢¤È¤Ï½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤ò"¸«¤ëÌÜ"¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡Ê31ºÍ¡Ë¹ßÈÄ¤Ë¤è¤ëÂåÌò¤ÇÄ©¤ó¤À"¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯"¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢2022Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿±ÇÁü¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â"¤¢¤Îº¢"¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤µ¤ó¡Ê35ºÍ¡Ë¤È¤ÎW¼ç±é±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ë¾Â¤ë½÷À¤¬Â³½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢°æ¾å¿¿±û¤µ¤ó¡Ê38ºÍ¡Ë¤È¶¦±é¤¹¤ë¡ØºÆ²ñ ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬1·î13Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¥¤¥ä¡¼¤ÎÅþÍè¤Ç¤¹¡£
¡Ú½÷Í¥ÉôÌç¡ÛÇòÀÐÀ»¡Ê27¡Ë
¡¡2025Ç¯5·î11Æü¤Ë¡Ö¥Õ¥é¡¼¥à¡×¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿11Æü¸å¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡Ê26ºÍ¡Ë¤¬¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂåÌòµ¯ÍÑ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇòÀÐÀ»¤µ¤ó¡£»ä¤Ï¡¢2023Ç¯4·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¹çÍýÅª¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡ÁÃµÄå¡¦¾å¿åÎ®ÎÃ»Ò¤Î²òÌÀ¡Á¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÎÃ»Ò¡ÊÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¡¦58ºÍ¡Ë¤ÎÃµÄå»öÌ³½ê¤Î²¡¤·¤«¤±¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÌò¡Ê¤Ç¤â¡¢ÎÃ»Ò¤ÎÅ·Å¨¤ÎÌ¼¡Ë¤Ç¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼õ¤±¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ë¿Ä¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê"¸½¤ì"¤Ë°ìµ¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¡ÖÂåÌò¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¡¢CM½÷²¦¤È¤·¤Æ¤â·¯Î×¤¹¤ëÀî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¡Ê30ºÍ¡Ë¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÇòÀÐ¤µ¤ó¤Îü¥ÌÀ¤ë¤¤2026Ç¯ü¥¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú²Î¼êÉôÌç¡ÛRainy¡£¡Ê17¡Ë
¡¡2025Ç¯¡¢¡Ø¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡ú¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë3²ó½Ð±é¤·¡¢¸«»ö¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤êÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¡Ê62ºÍ¡Ë¤Ë°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬17ºÍ¤ÎRainy¡£¤µ¤ó¡£Being¡Ê¸½B ZONE¡Ë¤¬Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸Î¡¦ZARD¤Îºä°æÀô¿å¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯40¡Ë¤äÂç¹õËàµ¨¤µ¤ó¡Ê56ºÍ¡Ë¡¢ÁÒÌÚËã°á¤µ¤ó¡Ê43ºÍ¡Ë¤é¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô»ý¤ÄÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÉ±¤ÈÆ±¤¸¡ÖB ZONE¡×¤Ë½êÂ°¡£ÁÒÌÚ¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë´ØÏ¢¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£SDGs¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤Ë¤âÇ®¿´¤Ç¡¢¡ØSeventeen¡Ù2025Åß¹æ¤Î¡ÒJK¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Ó¡ÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë10Âå¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈNo.1¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿ÃíÌÜ³ô¡£4²óÌÜ½Ð±é³Î¼Â¤Î¡Ø¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡Á¡Ù¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¾Ð¤¤ÉôÌç¡Û¤¿¤¯¤í¤¦
¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î1Ëü1521ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤ÎÀÖÌÚÍµ¤µ¤ó¡Ê34ºÍ¡Ë¤È¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¡Ê35ºÍ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÌó100ËÜ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¡ª
¡ÖÆð¼å¤ÎÀ±¡×¤Ê¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢2018Ç¯Âç²ñ¤Ç½à·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï3²óÀï¤ä½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤ê¤·¤¿·ëÀ®9Ç¯¤Î¶ìÏ«¿Í¤Ï¡¢·è¾¡½é¿Ê½Ð¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåµòÅÀ¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï2019Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡×°ÊÍè¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂçºåÀª¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ä·à¾ì´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎòÂå¤ÎÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤¹¤Ù¤Æ¤¬"M-1¥É¥ê¡¼¥à"¤òÌ£¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡×¤Î¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¡Ê31ºÍ¡Ë¤ÈÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¶è¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¿Ê½Ð¤è¤ê¤âÀè¤Ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¡×¡Ê¤¤à¤é¤µ¤ó¡Ë¤È¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¡×¡ÊÀÖÌÚ¤µ¤ó¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤Î°ìÉô¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È"¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼"¤Ë¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥â¥Ç¥ëÉôÌç¡ÛÉÚ±Ê°¦¡Ê43¡Ë
¡¡2023Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥É¥é¥Þ10 Âç±ü¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤ÇÆÁÀîµÈ½¡¤ò¹¥±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤òÇú¾å¤¬¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿ÉÚ±Ê¤µ¤ó¡£¶áÇ¯¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÇÇÐÍ¥¡¦YouTuber¤ÎÉÚ±Ê¾Ï°ý¤µ¤ó¡Ê20ºÍ¡Ë¤È¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ëÊì»Ò´Ø·¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ØZENB¡Ù¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ä¥Ì¡¼¥É¥ë¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼À¸³è¼ÂÁ©¼Ô¤È¤·¤Æ"°Õ¼±¹â¤¤·Ï"¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤µ¤é¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇ¥¿±È¯É½¡ª¡¡¤ªÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë4ºÍÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¡¢¿·³ã¤ÈÅìµþ¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤äÇÀ¶È¤Ë¤â·È¤ï¤ë»³ËÜ°ì¸¤µ¤ó¡Ê39ºÍ¡Ë¤È¤ÎÆþÀÒ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¤È¸À¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÉôÌç¡Û´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿ÁÎá²¤Æà¥¢¥Ê¡Ê25¡Ë
¡¡Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤ë¿ÁÎá²¤Æà¥¢¥Ê¡£¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ç5°Ì¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¡Ê25ºÍ¡Ë¤È¤ÎÃæ·ÑÂÐ·è¤Ç¤Ï¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë°ïºà¡õ¥¤¥±¥á¥ó·ÄØæ¥Ü¡¼¥¤¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¤µ¤ó¡Ê64ºÍ¡Ë¤ÏÊì¿ÆÌÜÀþ¤Ç¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£½é¡¹¤·¤¤Ãæ·Ñ¤äÃËÀ¥¢¥Ê¤é¤·¤«¤é¤Ì¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë°áÁõ¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ê¤Î¤â¥Ä¥Ü¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÉôÌç¡ÛÃ«¸ý¾´¸ç¡Ê34¡Ë
¡ÖFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¡×³«ºÅ¤Ç¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡£Á°Âç²ñ¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤½÷À¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ÏÃ¯¡©¡×¤ÈÂç¤¤¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Ã«¸ý¾´¸çÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´Ö¡¢°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÀôÎ¤¹á¤µ¤ó¡Ê37ºÍ¡Ë¤È·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¡ª¡Ë¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ô¥«¥¤¥Á¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃ«¸ýÁª¼ê¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡£
¹½À®¡¿»³ÅÄÈþÊÝ»Ò
¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊüÁ÷ºî²È¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡Ü¡Ù¡Ê¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ë¡¢¡Ø1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£CM³Æ¾Þ¤Î¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2026Ç¯1·î22Æü¹æ