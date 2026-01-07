6兆円投資では、まったく足りない…中国政府の景気刺激策が《焼け石に水》で終わる構造的理由

シンクタンク推計、公式値の約半分

中国の習近平国家主席は12月31日、「経済は異例の1年を経験したが、2025年の国内総生産（GDP）の成長目標（5％前後）は達成できる見通しだ」との見解を示した。

大規模な追加刺激策はなかったものの、好調な輸出が中国経済を牽引した形だ。

しかしながら、かねてから中国経済の成長率の公式値は、過大ではないかと指摘されてきた。

米国に拠点を置く、シンクタンクのロジウム・グループは12月下旬、約5000億ドルの需要損失が計上されていないことを根拠に、「中国経済の2025年の成長率は公式データが示唆する数値の約半分（2.5〜3％）だった」との推計を発表した。ロジウム・グループは2026年についても「1〜2.5％の成長にとどまる」と予測している。

例えば、一見すると好調な輸出だが、米国との貿易摩擦が続く中で輸出先は大きく変化している。

内需拡大も進まない

全体の貿易黒字額に占める米国の比率（1〜11月ベース）が前年から10ポイント超下落して24％となる一方、一帯一路（中国が提唱する広域経済圏構想。参加国は約150ヵ国に上る）諸国との貿易黒字額の比率は45％に上昇し、初めて米国を上回った。

だが、今後は一帯一路からの国々からの反発が強まる可能性が高く、輸出が中国経済を引き続き下支えできるかどうかは定かではない。

中国政府は内需主導に舵を切ろうとしているが、遅々として進んでいないのが現状だ。

輸出とともに経済を成長させてきた投資は1998年以降で初めて減少する見通しだ。

頼みの綱の製造業にも赤信号が点滅している。11月の工業部門企業利益は前年比13.1％減少した。減少幅は10月（5.5％減）から拡大し、過去1年で最大となった。

11月の小売売上高も新型コロナウイルス禍を除けば、最も低い伸びにとどまった。

巨額補助金でも上向かない

中国政府は投資・消費の両面から景気を刺激しようとしている。

中国国家発展改革委員会は年末、中央政府の予算による約2950億元（約6兆5000億円）規模の2026年の投資計画を発表した。投資の減少を補い、経済成長を支援することが狙いだが、その規模は2025年（8000億元）に比べ小さく、力不足の感は否めない。

中国政府は消費財の買い取り促進策を継続する。このため、2026年は補助金として625億元（約1兆4000億円）を計上する予定だが、促進策が適用される消費財の売り上げは伸びたとしても、国民の懐事情が改善しない限り、消費全体が上向くことはないだろう。

中国政府は潜在成長力を低下させる少子化対策にも躍起となっている。

なりふり構わぬとの姿勢が高ずるあまり、プライバシーは度外視してもよいとの風潮も出ている。

そのほかにも体外受精費用の割引や第2子以降の子供に対する補助金の支給など、対策を講じる中国政府。しかしながら後編記事『年金積立金の枯渇に債務残高8900兆円…習近平が絶対に口にできない「中国経済の袋小路」』で見ていくように、進む高齢化のなかでは焼け石に水となってしまいそうだ。

【つづきを読む】年金積立金の枯渇に債務残高8900兆円…習近平が絶対に口にできない「中国経済の袋小路」