時代の移り変わりとともに「女性アナウンサー」の役割も多岐にわたるようになった。フリー転身も多く、入れ替わりが激しいなかで2026年の注目アナウンサーは誰か。元日本テレビアナウンサーの大神いずみ氏と、放送作家の山田美保子氏が語った。

【写真】一般人との結婚を発表した田村真子アナ。ほか、御手洗菜々アナや岩田絵里奈アナなども

TBSの局内はお祭り状態

山田：「好きな女性アナウンサーランキング」（オリコン調べ）に田村真子アナ（29）、江藤愛アナ（40）、入社3年目の南後杏子アナ（24）、宇賀神メグアナ（30）とTBSが4人も入って、局内はお祭り状態です。

大神：皆さん、朝の顔ですよね。当日の天候によって在宅率に影響が出る昼帯や夕方の出演者に比べて、視聴習慣として定着している朝の女性アナは強い。『めざましテレビ』の井上清華アナ（30）も『あさイチ』の鈴木奈穂子アナ（43）も盤石だと思います。

山田：宇賀神アナのことは昨夏、某会見でお見かけしたけれど、『人生最高レストラン』のお陰か、いい意味で芸能人慣れしていて頼もしかったです。

大神：南後アナは『王様のブランチ』に加入して、タレントさんたちから可愛がられていますよね。昔はお堅いイメージだったアナウンサーも近年はトークバラエティで鍛えられていると感じます。

山田：そのジャンルの元祖は大神さんですよね？ 『スーパーJOCKEY』での奮闘は良くも悪くも伝説に残っています。

大神：言い方！（苦笑） あの頃のアナウンサーは「主婦に嫌われたら終わりだ」と言われていたんですが、私はそうした土俵の外にいた気がします。

山田：そんな大神さんが今は御主人の元木大介さんと主婦向けの通販番組に出ていらっしゃるのは隔世の感がありますよね。

大神：私のことをお話しすると、実は最初、入社試験を落とされたんです。先に採用された女性が自分の希望で関西のテレビ局に入社したことで、私は再度呼ばれて試験を受け直したんですよ。最初から明らかな差があったからか、同期の松本志のぶが情報番組やワイドショーなど担当していたのに、私は帯番組をやったことがなくて（苦笑）。

山田：でも、同期に正反対のタイプが採用されるのは当たり前ですよね。今で言うと、情報番組やバラエティの南後アナに対し、同期の御手洗菜々アナ（24）は駅伝や女子サッカー、バレーボールなどの中継を担当している。私は注目しています。

TBSは昨年、『世界陸上』の実況を上村彩子アナ（33）、日比麻音子アナ（32）、篠原梨奈アナ（29）、佐々木舞音アナ（27）の女性アナが担当して話題になりました。

大神：日テレも『箱根駅伝』は大会1年前から取材に入るので鍛えられます。私は女性アナがもっとスポーツの現場に出ても良いと思うんですが、昔と違うのは、野球場に女性の姿が減ったこと。

山田：プロ野球選手との結婚も減りました。これも大神さん関連！（笑）

大神：私が講師を務めていたスクールでも、10年ほど前までは「野球選手と結婚できますか？」という質問が生徒から飛んだものでしたけれど、時代は変わりましたね。

eスポーツ、アパレルと多彩化

山田：昨年はいわゆるフジテレビ騒動もありました。遠因になったのか、椿原慶子アナ（40）、永島優美アナ（34）、岸本理沙アナ（26）、藤本万梨乃アナ（30）と女性アナの退社が目立ちました。

大神：TBSも加藤シルビアアナ（40）、宇内梨沙アナ（34）が退社しましたね。

山田：1月には良原安美アナ（30）も退社するのですが、『サンデージャポン』出身アナは全員華やかに転身しています。爆笑問題さんや出演者の方に揉まれたバラエティ力はフリーでも武器になるでしょうね。

大神：かつてアナウンサーが退社を決める理由は、他部署への異動話が出たケースが多かったと思います。私もそうでしたけれど、今は別分野で活躍される方が多いですね。

山田：宇内アナは幼少期からeスポーツへの造詣が深く、ゲーム業界に進出。個人的には驚きでしたね。トレンド誌の「2025年の顔」に選ばれた元テレ東の森香澄アナ（30）は女優のお仕事も増えています。同期の田中瞳アナ（29）は正統派と言えそうですが、森アナは次世代の女性アナだと思います。

3月に退社予定と報じられた日テレの岩田絵里奈アナ（30）は猛獣使いとして定評があるので、バラエティで活躍できそうです。

大神：日テレの後輩たちのことは応援しています。社内で新規事業としてアパレルブランド「Audire」を立ち上げた郡司恭子アナ（35）や、ニュース読みやナレーションがピカイチで『音のソノリティ』から『踊る！さんま御殿！！』まで硬軟どちらの原稿も読める森富美アナ（52）には頑張ってほしいです。

あと、やっぱり水卜麻美アナ（38）は凄い。注目を浴びたのは食リポからですが、今ではニュースもバラエティもできるし自分の言葉で話せるし、後輩からの人望も厚いんです。

山田：テレ朝のベテラン、大下容子アナ（55）も後輩から慕われていますよ。10時25分放送開始の『大下容子ワイド！スクランブル』のために朝5時入りしているって聞きました。朝刊を読んだり、前日からの動きを確認したりしているそうです。

大神：大下アナや私の世代は、徹底的に準備を指導されましたから（笑）。

山田：最後に大神さんが今年、特に注目する女性アナはどなたですか？

大神：夕方の『イット！』を担当することになったフジテレビの山崎夕貴アナ（38）ですね。彼女は生放送に強いし、バラエティもいければナレーションも上手。一方、宮司愛海アナ（34）の降板はもったいないです。

山田：騒動のとき、もっとも矢面に立たされていたのが宮司アナ。彼女はスポーツ特番も仕切れる人なので、少し休んで、また大きな番組を担当してほしいと切に願います。

【プロフィール】

大神いずみ（おおがみ・いずみ）／1969年生まれ、福岡県出身。フェリス女学院大学を卒業後、1992年に日本テレビ入社。バラエティ番組を中心に数々の番組を担当。1999年に退社、2000年に元木大介と結婚。現在はタレントとして活躍中。

山田美保子（やまだ・みほこ）／1957年生まれ、東京都出身。放送作家。コメンテーターとして『1周回って知らない話』（日テレ系）や『サンデージャポン』（TBS系）、『ドデスカ＋』（メ〜テレ）に出演。

※週刊ポスト2026年1月16・23日号