ニデック不適切会計で辞任の永守氏…”容赦のない詰め”という「罪」、見落とされがちな「功」

永守氏の「容赦のない詰め」という罪

新春から昨年の話にはなるが、まさに年末、2025年12月19日付で発表されたNIDEC（ニデック）の永守重信氏の代表取締役、取締役辞任のニュースは多くの業界関係者、金融関係者に驚きやそれぞれの感慨を以て受け止められただろう。

NIDECについて言えば、昨年前半は牧野フライスへの敵対的買収事案が騒がれ、4月には決算発表と併せ2027年までの新中期経営計画が発表されたが、まさにその決算をめぐり6月にはイタリアの子会社FIR社で関税不支払い事案が発覚、有価証券報告書の提出期限の延長を申請、その後、やはり中国の子会社などでも不適切な会計処理が発覚していた。

9月3日に発表されたNIDECのリリースには以下の記述がある。

「当社及びそのグループ会社においても、当社やグループ会社の経営陣の関与又は認識の下で、資産性にリスクある資産に関して評価損の時期を恣意的に検討してるとも解釈しうるなど、不適切な会計処理が行われていたことを疑わせる資料が複数発見された」

経営陣が恣意的に関与して不適切な会計処理が行われていた、とするならば、その問題の根は深く重いし、「複数発見された」の「複数」は一層重い背景を窺わせる。

その認識に立って会社側は第三者委員会を設置、調査が始まっていた。また、当然ながら同じ9月26日には監査法人が、監査証拠が不十分として2025年3月期の連結財務諸表に対しその適正性を評価できないとする「意見不表明」を発表、それを受けたカタチで東証も翌10月28日に「特別注意銘柄」への指定を発表した。

これは嘗ての「特設注意市場銘柄」で、やはり有報の虚偽記載やガバナンス不全が問題となった東芝やオリンパスが指定された制度で、会社側が内部管理体制の改善計画を提出し、指定から原則1年経過後の審査で、その計画に沿った体制の整備、そして運用がなされている（このハードルが高い）、と判断されない場合、上場廃止という＜株式市場を重視し時価総額10兆円の達成をこそ目標として掲げ、猛烈な勢いで駆け続けてきた当社にとって＞最悪の結末が待っていることになる。

まさに死命を制する改善計画書の提出は今月下旬が予定されているが、こうした流れのなか、永守氏の辞任は、その意味で唐突な印象はあっても、やむをえない判断として受け止められてもいる。

さて、永守氏の辞任を受けて多くの論評や記事が様々なメディアに掲載された。その多くが、氏が株式市場を重視し、株価の源泉となる売上高や利益の達成に拘り、創業以来掲げた企業精神「すぐやる、必ずやる、できるまでやる」の「必ずやる、できるまでやる」を会議などで強調し、数字を詰めたことが、追い詰められた幹部社員や部下が不適切な会計処理に走る土壌となった、と氏の功罪の罪の部分を批判する記事だった印象がある。

昭和や、その色合いが強く残る平成ゼロ年代に証券会社の支店で投資信託の詰めを経験した筆者などは、「今日は幾らだ」「できるまで帰るな」と上司に叱責され虚偽の数字を申告し、最終日に文字通り逃げてしまった同僚（あいつ、寮にも帰ってないぞ！どこに行ったんだ！）や、突然泣き出してしまった先輩なども見てきたので、詰めの会議の苛酷さも肌身に染みて理解しているが、そうした記事に書かれた内部者の声、関係者の声、などから察するに、その苛酷さは一層厳しいもので逃げ隠れもできないもの（飛び立ちかねつ、鳥にしあらねば）だったのだろう、と感じる。

東芝の事例もそうだったが、目標として掲げた数字が絶対不可侵のものになって組織を呪縛すること、それは令和のこの時代にあって、確かに罪として考えるべきものだったとは感じる。もちろん、厳しさは厳しさとして残して「正しくやる」を守らせる体制の構築、という方向もあるが、容赦のない詰め、それ自体の罪も深く考えるべき時代なのは確かだ。人間は強い人間や何か感覚が麻痺した人間ばかりで構成されてはいない。

永守氏にも「功」はある

ただ、その容赦のない苛酷さ、は断罪されてもいいが、大元に掲げられた株式市場を重視する姿勢それ自体は、東証が進める「株価や資本コストを意識し経営」を平成の時代にあって先駆者として実践していた永守氏の功罪の功の部分であり、一部の記事がそうであるように、そこまで否定・批判するのは違うのではないか、と思う。

図1、図2は、2023年3月に行われたNIDECの個人投資家向け説明会資料からの抜粋になるが、NIDECはこのスライドだけでなく平成の時期から個人投資家向け説明会で、図1のようにいかに自社が停滞するTOPIXと比較し、時価総額を増大させてきている銘柄なのか、企業なのか、を説明するスライドを示し、自社への投資を促していた。「失われた30年」それはどこの話？とでも言うかのように。

もちろん、株価は究極的には売上や利益といったファンダメンタルズの関数にしかならないので、図2に示されたように、NIDECはこの時期、確かに高成長を続けてみせていた。最近ではこのスライドに掲げられたように2030年には売上高10兆円を目指すとその目標を公表していた。現在となれば、その目標の過大さが仇となって跳ね返り、不適切な会計処理の原因になった、とも言えるが。

また、今回の一連の騒動のなか、時価総額も足元2兆5千億円まで激減し、今月の状況報告などで新しい不正などが炙り出され、遡って利益修正などがあれば、更に株価は下がる可能性はある。

しかし、それでも2兆円を超える巨大企業で、その成長を実現してみせた経営手腕は永守氏の功績として記憶されるべきだろう。

つづく後編記事〈ニデック永守氏は何を見誤ったのか？不適切な会計処理の「真因」…外国人投資家が逃げ出したワケ〉では、永守氏の経営手腕の根本にあるもの、それをもってしても防げなかった今回の不適切な会計処理の原因について述べていく。

