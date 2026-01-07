STARTO¼Ò¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¥«¥¦¥³¥ó¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éNetflixÇÛ¿®¤Ø¡ÄÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈµÞÀÜ¶á¤Î¥¦¥é»ö¾ð
¥Í¥Ã¥È¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤¬¡Ä
¶áÇ¯¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¼Â¼ÁÅª¸å·Ñ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ªµ¤¤Å¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2018Ç¯¤Þ¤Ç¾ÓÁü¸¢ÊÝ¸î¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²èÁü¤Ê¤É¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ø·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯¤È¸À¤¨¤ÐÅöÁ³¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤¬¤¹¤Ç¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Û¤È¤ó¤É¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë¥Í¥Ã¥È²ò¶Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹³¤¦¤è¤¦¤Ë´è¤Ê¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¸¥ã¥Ë¥¿¥ì¤¬»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¿ÍÊªÉôÊ¬¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÉÔ¼«Á³¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥Ë¥¿¥ì¤¬¥É¥é¥Þ¼ç±é¤·¤¿ºÝ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤Ë¼ç¿Í¸ø¤À¤±¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡£
¥Í¥Ã¥È¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡£¤½¤ó¤Êµì¥¸¥ã¥Ë¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿STARTO¼Ò¤¬¡¢Netflix¤äAmazon Prime Video¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¤ÎÂç¼ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¥¦¥³¥ó¡×¤Ë¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¡¢Netflix¤È¤Î´Ø·¸¶¯¸Ç
ºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤«¤é2026Ç¯1·î1Æü¤ËÇ¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢µì¥¸¥ã¥Ë»þÂå¤«¤é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥«¥¦¥³¥ó¡×¤òNetflix¤¬2026Ç¯1·î7Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥¦¥³¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Snow Man¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿King & Prince¤äSixTONES¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºòÇ¯¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿timelesz¡¢¥°¥ë¡¼¥×Îò¤ÎÄ¹¤¤NEWS¤äHey! Sɑy! JUMP¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Þ¤À5Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤äTravis Japan¤Ê¤É¡¢STARTO¼Ò¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¤Î¤ªº×¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
°ì±þÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Netflix¤¬À¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÆü¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏSTARTO¼Ò¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFAMILY CLUB online¡×¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÀ©¤ÎÍÎÁ¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì1½µ´Ö¸å¤«¤éNetflix¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥«¥¦¥³¥ó¤Ï1996Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç³¢Æü¤ÎÉ÷Êª»í¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬Âç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥«¥¦¥³¥ó¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯±Û¤·Á°¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬À¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Õ¥¸¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÆü»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏNetflix¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢STARTO¼Ò¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ÷Î¥´¶¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Á°½Ò¤Îtimelesz¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Øtimelesz project¡Ù¡¢ÄÌ¾Î¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¡£
5¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿Sexy Zone¤Ï3¿ÍÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯4·î¤«¤étimelesz¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡£10¥õ·î¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤òNetflix¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£2Ëü·ï¶á¤¤¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¤Ê¤«¤«¤é5Ì¾¤¬¹ç³Ê¤··×8¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Ætimelesz¤Ï¿·À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òNetflix¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
timelesz¤È¤·¤Æ¤Ï°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Netflix¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Win-Win¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¾Úµò¤Ë2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é¡¢Netflix¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤ÇÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Øtimelesz project -REAL-¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄêºÑ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ8¿ÍÁÈ¤È¤·¤Æ¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Îtimelesz¤òÄÉ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÌÏÍÍ¡£¤³¤Á¤é¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍ½´¶¤Ç¤¹¡£
Snow Man¿Íµ¤¥á¥ó2¿Í¤âÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËµÞÀÜ¶á
STARTO¼Ò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Ê¤«¤ÇSMAP¡¢Íò¤Ë¼¡¤°¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëSnow Man¡£¤½¤ó¤ÊSnow Man¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤âÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏSnow Man¤ÎÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡£
Èà¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤·¤«¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥ß¥é¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌó600Æü´Ö¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¡Ø¥é¥¦¡¼¥ë On The Runway¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯9·î13Æü¤è¤êAmazon Prime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø½Ð±é¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥é¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎºÃÀÞ¤È¶ìÇº¤òÇ¡¼Â¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤¿µ®½Å¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼À©ºî¤ÎÃæ»ß¤ò¿½¤·½Ð¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤ÉÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËºîÉÊ¤Ï´°À®¤·¡¢Ìµ»ö¤ËAmazon Prime Video¤È¤¤¤¦À¤³¦ÅªÂç¼ê¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤ª¼¡¤ÏSnow Man¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡£
ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯10·î´ü¤Ë2ÈÖ¼ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤ê¿Íµ¤¤¬¹âÆ¤·¡¢2025Ç¯10·î´ü¤Î¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤â2ÈÖ¼ê¥¥ã¥¹¥È¤ò¹¥±é¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
Snow Man¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â1¡¢2¤òÁè¤¦¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òÄ¹´üµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤¿¤á¡£
¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á2024Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Î»£±Æ¤Ï¥«¥Ê¥À¤ÇÌó10¥õ·î´Ö¤ËµÚ¤Ö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºîÉÊ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Snow Man¤«¤é°ì»þÅª¤ËÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Snow Man¤Î¿Íµ¤¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÈÌÜ¹õ¤µ¤ó¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤Ê»Å»ö¤¬¡¢Amazon Prime Video¤ÈDisney+¤È¤¤¤¦Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¤ÎÌö¿Ê¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄãÌÂ¤ÏÈ¿ÈæÎã
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤â¤Ã¤È¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢STARTO¼Ò¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éNetflix¡¢Amazon Prime Video¡¢Disney+¤È¤¤¤¦Âç¼êÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÌª¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢3Ç¯Á°¤Þ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬À¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¦¥³¥ó¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ê¤·¡¢NHKÂ¦¤¬¤¼¤Ò¤È¤â½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Snow Man¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤»¤º¤È¡¢STARTO¼Ò¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤È¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶áÇ¯¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎµÞÂ®¤ÊÌö¿Ê¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Îµá¿´ÎÏ¤ÎÄã²¼¤ÏÈ¿ÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ðÀª¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëSTARTO¼Ò¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î´Ø·¸À¤ò´°Á´¤ËÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
Snow Man¤ÏTBS·Ï¤Ç¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡¢SixTONES¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡ØGolden SixTONES¡Ù¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Î´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Îtimelesz¤â¿¼ÌëÂÓ¤Ê¤¬¤é2ËÜ¤Î´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤Ïº£½Õ¤ËÊüÁ÷»þ´Ö¤¬¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤âSTARTO¼Ò¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ²»³ÚÈÖÁÈ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤¬»ý¤ÄÌò³ä¤ÏÂç¤¤¯¡¢STARTO¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó°ì¶¯»þÂå¤¬¤â¤¦²á¤®µî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¥Æ¥ì¥Ó¤â¤Þ¤À¶¯¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤À¤Ã¤³¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
STARTO¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Ïº£¸å¤âÃç¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê¿À®»þÂå¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È¤ÏÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥±¡¼¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥±¡¼¥¹¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤¹¤«¤éSTARTO¼Ò¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤ÈÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤Îµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢STARTO¼Ò¤¬Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¥º¥Ö¥º¥Ö¤ÎÌª·î´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÎSTARTO¼Ò¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Èº©°Õ¤Ë¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢ã¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¢ä±ê¾å¤·¤¬¤Á¤Êtimelesz¤ÈSixTONES¡ÖÃË»Ò¹»¥Î¥ê¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡Ätimelesz¤¬Êú¤¨¤ë²Ð¼ï¡ÚÍÆ»Ñ¥¤¥¸¤ê¡¢ÉÔ¶à¿µ¥Í¥¿¤â¡Û
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û±ê¾å¤·¤¬¤Á¤Êtimelesz¤ÈSixTONES¡ÖÃË»Ò¹»¥Î¥ê¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡Ätimelesz¤¬Êú¤¨¤ë²Ð¼ï¡ÚÍÆ»Ñ¥¤¥¸¤ê¡¢ÉÔ¶à¿µ¥Í¥¿¤â¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
°ËÅì»Ô,
¥À¥¤¥¹,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
³ùÁÒ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ºßÂð°åÎÅ,
Ê©ÃÅ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÇÛÀþ