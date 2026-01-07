「イワシ並みに小さい割に高い」にもかかわらず売れ続ける…庶民の秋の味覚「サンマ」が日本人にとって”特別な魚”であるワケ

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

必ずしも禁漁で回復しないサンマ資源

サンマは春に太平洋を北上しながら、プランクトンなどの餌を食べて成長し、北海道の東沖から秋にゆっくり南下。冬にかけて漁獲されるわけだが、台湾や中国、韓国などにとっては、自国近海にサンマ漁場が形成されるわけではない。

つまり、サンマ漁業を行う外国から見れば、サンマの旬は秋ではない。日本漁船のように、秋にまとまった漁獲が見込めないから、時期を選ばずに春先、日本に近い漁場へ到達する前に太平洋の公海に漁場ができれば、それを一網打尽にする。このころの魚体は、秋に比べると小型であることも見逃せない。

日本の漁業者からは「ただでさえサンマが少ないのに、成長前で脂も乗っていない小型のサンマをたくさん獲ってしまうのだから、秋に獲れるわけがない」と不満の声が多く上がっている。

これについて、ある資源研究者は「サンマの回遊は一団となっているわけではなく、年によっていくつものパターンがある。したがって、必ずしも春先に台湾などが漁獲するサンマが、日本船の漁獲対象となり得る群れかどうかはわからない。むしろ違う群れを獲っているという分析もある」と説明する。

サンマの寿命は長くて2年とされ、漁獲するのは主に1歳魚である。そのため、「1年くらい禁漁にすれば資源は回復するのではないか」と指摘する声もあるが、資源研究者は「たとえ卵から生まれても、餌が少ないことなどにより、成長前に死んでしまうケースも圧倒的に多い」と主張しており、禁漁が資源回復への特効薬とも言えないため、悩ましいところだ。

「マイワシなみに小さいサンマ」

近年、急激に資源は悪化。取れるのは小型魚ばかりで、東京都内のスーパーでは2024年もマイワシ並みに小さいサンマが200円以上で売られることが多く、味気なかったのは確かだ。

不漁で細く小さく、脂の乗りも悪い。それなのに、なぜサンマはマイワシやサバとは違って、漁港から豊洲など魚市場を通じて食用として取引され、スーパーなど小売店で販売されるのか。

ほかの魚にはない季節感を感じさせてくれるサンマについて、前述の小谷一彦さんも特別な存在感を感じている。それは、イワシなどのほかの大衆魚とはかなり違っているため、産地（漁港）から小売りに向け、流通する大きな要因となっているようだ。

残念ながら今、生産量が年間数万トンと、過去にないレベルで不漁となっており、獲れても小さく細い。決しておいしいとは言えない。近年、スーパーなどの店頭に並ぶ生鮮用のサンマは、1尾100グラム前後が主体。値段は150〜250円といったところ。

小谷さんが魚の仕入れを担当していた2000年半ばまで、「サンマは年間数十万トンという好調な水揚げが続き、1尾あたりの重さはおよそ150グラム、8キロの発泡スチロール箱で50〜55尾入りが中心だった。中には200グラムのサンマも獲れていたので、今では考えられないほど大きな魚だった」と振り返る。

当時は、「今のような100グラム前後のサンマは、相対的に価値が低かったため、生鮮流通されておらず、餌や缶詰向けの輸出用として、関係業者に引き取られていた」という。

日本の魚食を支えてきた「秋の味覚」

当時、大きくふっくらしたサンマの小売価格は1尾100円ほど。特売では100円を切る安値で大量に販売され、秋の味覚は庶民の味方だった。小谷さんは「そうした印象が長く、消費者に植え付けられていて、100円で脂が乗った旬の味覚が味わえる。これが日本の魚食を支えてきた。この過去の印象を40歳以上の消費者がいまだに持っており、当時のサンマを思い出しては、今のサンマを嘆いているのが現状」と説明する。

したがって、店頭で消費者の多くが、「ずいぶん小さいサンマなのに高い」と口を揃える。ほかの魚種ならば、スーパーの店頭まで届かないように思うが、そこがサンマとほかのイワシなどの大衆魚と違うところ。

小谷さんは、「『秋刀魚』と書くサンマはほかの魚と違って、ほとんどの消費者が旬を知っているため、季節の魚を味わおうと手を出してくれる。このように、生鮮用で頭が付いて丸ごと1尾で流通し、多くの消費を期待できる大衆魚はほとんどない」とサンマの存在感を強調する。

豊漁のころよりも小さく、1尾100グラムのサンマでも1尾は1尾。「100グラムとは、塩焼きなどとして味わうとき、限界のサイズでもある。これ以下になると、さすがに小さすぎて食べても味気なく感じてしまうため、消費者からそっぽを向かれてしまう」と話す。

