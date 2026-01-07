産後-13kg減量で実証済み。ウエストがきつい…コスパ最強の豆腐はダイエットにも期待大！100円以下、レンチンで完成する「脂肪燃焼スープ」

学校や会社が始まって、久しぶりに制服やスーツを着てみたら「あれおかしいな、ウエストがきついぞ…」なんて事態が起こってはいないだろうか。年末年始のごちそうを存分に楽しんだのだから、それも納得せざるを得ない。過去の自分が幸せだったのだから素直に受け入れよう。

とはいえ、体重は元に戻しておきたいというのが本音。しかし無理なダイエットは健康を損なう恐れがあるし、年末年始で出費がかさんだ後だから、家計にもやさしい方法で、無理なくリセットしたい。

そんな全方位の願いに応えてくれそうなのが、管理栄養士・もあいかすみさんのレシピ本『管理栄養士が本気で考えた！300円でとびきりおいしい 満足ごはん』に掲載されている豆板醤のピリ辛が絶妙な「レンチン豆腐脂肪燃焼スープ」。

包丁もまな板も火も使わないうえに、もあいさん自身も産後ダイエットで13キロ痩せたときによく食べていたという効果実証済みのレシピだ。

JA（農業協同組合）の公式サイトによると、豆板醤に含まれる唐辛子には、カプサイシンが含まれており、エネルギー代謝を促進し体脂肪の蓄積を抑える作用があるため、肥満防止に効果があるとして注目されているという。また胃液の分泌を促して消化吸収を助け、食欲増進や血行促進、身体を温める作用も。まさに寒い季節のダイエットにぴったりの食材だ。

それから、ダイエットの強い味方と言われている豆腐もやはり見逃せない。全豆連の公式サイトによれば、豆腐は低カロリーでありながらタンパク質・カルシウム・ビタミンが豊富。大豆タンパク質の1つであるβ-コングリシニンには内臓脂肪を減らすという報告もあり、ダイエット効果がより期待されているという。また、女性ホルモン（エストロゲン）に似た働きをするイソフラボンも多く含まれ、更年期以降の女性ホルモン低下による不調を和らげる可能性のある食材としても注目されている。

そんな“冬太り解消”にぴったりな一品がこの「脂肪燃焼スープ」。包丁も火も使わずに電子レンジだけで、たった10分、しかも100円以下で完成するというのだから見逃すわけにはいかない。ひき肉やもやしも加わり満腹感も抜群。これなら無理なく、美味しくリセットできるはず。

【レンチン豆腐脂肪燃焼スープ】

調理時間：10分

費用：98円

◾️材料（2人分）◾️

豚ひき肉…150g

絹ごし豆腐…150g

もやし…1/2袋

【A】※混ぜ合わせておく

・ごま油…大さじ1/2

・おろしにんにく…小さじ1

・豆板醤…小さじ1

【B】※混ぜ合わせておく

・白すりごま…大さじ4

・鶏がらスープの素…小さじ2

・しょうゆ…小さじ1

・牛乳…200ml

・水…100ml

◾️作り方◾️

1耐熱ボウルにひき肉と【A】を入れてよく混ぜ、ふんわりラップをしてレンジ（600W）で3分加熱する。取り出してよく混ぜる。

2豆腐をスプーンですくい入れ、【B】ともやしを加え、ふんわりラップをしてさらに5分加熱する。

3器に盛り、好みでラー油をかけ、青ねぎをふる。

エネルギー：382kcal タンパク質：24.8g 炭水化物：12.2g 脂質：29.1g

※値段、栄養価は1人分の数字です。

水道光熱費の削減にも

包丁を使わないということはまな板も不要。さらに火も使わずレンチンで完成する「脂肪燃焼スープ」。水道代と電気代も節約できるレシピのワンポイントアドバイスを著者のもあいさんに伺った。

「豆板醤の辛みと豆腐のまろやかさのバランスがいいスープです。豆腐はコスパ最強のたんぱく源で満腹感も高い食材。スプーンですくって入れると火のとおりも早く、口当たりもなめらかになります。ひき肉は先にレンジで加熱して火を通し、旨みを引き出しておいてくださいね」

節約レシピにおすすめ食材

節約したい際の、おすすめの食材ベスト3を教えてもらった。

「まず3位は“キャベツ”。年間をとおして比較的安く、かさ増しに使える食材です。和洋中のあらゆるジャンルの料理とも相性がよく、火のとおりも早いですし、生食もできるので幅広い料理で使うことができます。

そして2位は“鶏むね肉と手羽元”。どちらもコストパフォーマンスに優れています。手羽元は旨みも強いので、調味料が少なくて済みます。

そして1位は“豆腐”。安価でタンパク質を補うことができ、栄養面も申し分なし。火のとおりも早く万能食材です」

さらに節約だけでなく、時短も叶う食材についても伺った。

「価格が常に安定している“カット野菜＆千切り野菜”はおすすめです。下処理不要なので袋を開けてそのまま調理ができますし、ボウルに盛り付ければサラダが完成します。

それから“豆腐”。そのままでも食べられますし、調理する際もスプーンを使えばまな板や包丁不要。火のとおりも早いのでガス代の節約にもなります。それと少量で旨みを出すことのできる“ちくわ・ベーコン”もおすすめです」

円安や原材料価格の高騰により、日常のコストは確実に上がっている。さらに年末年始は何かと出費がかさむため、普段以上に家計のやりくりに工夫が必要な時期だ。そこで、支出の中でも割合の大きい“食費”が改善できたら、だいぶ負担が減るのではないだろうか。安さだけで選ぶのではなく、食べたいものを我慢することのない「節約ごはん」。日々の生活に取り入れることができたら、2026年の家計の負担はストレスなく減らすことができるかもしれない。

【もあいかすみ】

管理栄養士。1991年11月9日生まれ。10代のころ、ひどい貧血に悩んだことで、食べることの大切さを実感するようになり、栄養系の大学を卒業後、食品メーカーに勤務。全国チェーンのレストランや量販店など、幅広い業態のメニュー開発を手がける。その後、食品領域の広告プランナーを経て管理栄養士の資格を生かし、料理家研究家として独立。働きながら自炊した日々の経験と、毎日のご飯作りに取り入れられる簡単で美味しいレシピがInstagramで話題になり、フォロワーは108万人に。著書に『MOAI’s KITCHEN #OL仕事めし がんばらなくてもできる おいしい！ すぐレシピ』がある。

