新設『ストック』カテゴリーに挑戦

ランドローバーのアドベンチャー・ブランドである『ディフェンダー』は、FIA世界ラリーレイド選手権（W2RC）開幕戦として、2026年1月3日よりサウジアラビアで開催の『ダカール・ラリー2026』において、新型マシン『ディフェンダー・ダカールD7X-R』をデビューさせた。

【画像】ダカールでデビューを果たしたディフェンダー・ラリー・チーム 全28枚

市販車をベースとした新設の『ストック（Stock）』カテゴリーに、3台のワークス体制で挑む今回のダカール・ラリーでは、ダカールのレジェンドである『ステファン・ペテランセル』、実力派の若手の『ロカス・バチュスカ』、アメリカ人女性ドライバー『サラ・プライス』の3人のドライバーがコ・ドライバーとともに約5000kmにおよぶ過酷な競技に挑む。



ダカール・ラリー2026でデビューを果たした、『ディフェンダー・ダカールD7X-R』。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン

ディフェンダー・ラリー・チームが投入した『ディフェンダー・ダカールD7X-R』は、ディフェンダーの高性能モデル『ディフェンダー・オクタ』をベースとしている。

W2RCストック・カテゴリーのレギュレーションに従い、トレッド幅の拡大や車高アップと新型サスペンションの採用、冷却機能の強化など、過酷な環境や地形に対応するための改良が施される。

一方で、4.4L V8ツインターボエンジンとトランスミッション、ドライブトレインレイアウトやD7xボディアーキテクチャといった基本的な部分の構造はベースモデルを維持しつつ、先進的な持続可能な燃料に対応している。

新たなパートナーとバーチャル世界への展開

今回のダカール・ラリー参戦に際し、チームは新たなオフィシャル・パートナーとして、時計ブランドの『ベル＆ロス（Bell & Ross）』と、クーラーボックス・ドリンクウェア・ブランドの『イエティ（YETI）』を迎えた。

これにより、既存のオフィシャル・パートナーである『カストロール』と『ビルシュタイン』、そしてオフィシャル・サプライヤーである『シャクルトン』、『アルパインスターズ』に加え、ダカール・ラリーへのチャレンジへのさらなるサポート体制が整えられた。



『イエティ』とともにディフェンダー・ラリーの新たな公式パートナーとなった腕時計ブランドの『ベル＆ロス』。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン

また、さらなるエキサイティングな活動としては、『フォートナイト』と『ロケットリーグ』の2つのゲームタイトルのアイテムショップに『ディフェンダー・ダカールD7X-R』が登場したことが挙げられる。

これにより、現実世界での冒険がバーチャル世界にまで広がることとなり、ディフェンダーは、耐久性と走破能力を象徴するブランドとして、ダカール・ラリーを通じてその価値をこれまで以上に世界に示していくこととなる。