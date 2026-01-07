冬芝からも寄せワンを獲る！ちょっとだけスタンスを開いてアウトサイド・インに振る
「今シーズン寄っていたアプローチになぜかミスが増えるようになった」。
そんな心あたりがある人は要注意。
寒さによって枯れてしまったなどの芝の変化にご用心！
冬芝からもきちんとミートして距離感をしっかり合わせる技をヒントに、ベタピンにつけよう！
振りやすくするために少しだけオープンスタンスにする
冬のアプローチでミスが多い人は、スタンスの向きを変えてみましょう。フェースの向き（目標に対してスクエア）がズレないように注意しながら、左足を2センチくらいうしろへ下げて、少しだけターットよりも左を向いたオープンスタンスの構えにしてください。
オープンスタンスにした向きにそって振ると、クラブの軌道がアウトサイド・インになる。すると、両腕の三角形の形が崩れにくい、手首の角度もキープしやすくなります。アウトサイド・インの軌道はウエッジのバンスも使いやすくなるので、冬特有の薄い芝などライの悪いところでも、ミスせず安定したアプローチを打てます！
バックスイングでは「ヘッドを手より」前に上げる
バックスイングは、後方から見たときにヘッドの位置が手よりも前に位置しているのがグッドで、軌道もアウトサイドになっている証拠。手先ではなく上半身全体でクラブを振り上げる意識をもとう。
「インサイドに引く」がミスの原因かも!?
クラブをインサイドに引きすぎているのもミスの原因のひとつ。インパクト前にクラブが早く落ちてしまったり、ヘッドが返りすぎてしまう（写真下）、もともとオープンスタンスで構えて打っているのにミスが出る人も、バックスイングの「インへ引きすぎ」を注意してみよう。
肩のラインも「オープン」の向きにする
肩のラインもオープンに。スクエアな向きでオープンスタンスにすると、ハンドファーストがきつくなってしまう。リーディングエッジが地面に刺さる原因になるので×。
ちょっとだけ「オープン」の向きにそって振るだけ
目標までのスクエアなラインに対して、スタンスの向きは少しオープン、軌道はアウトサイド・インで振る。これだけで余計なことを考えなくなり、アプローチがやさしくなってミスの確率が減る。
「左肩からヘッドまで」を1直線にする
上半身の一体感を出すために、左肩からクラブが一直線になるよう構えよう。ボールに当たるときのロフト角が安定するので、距離感が合わせやすい。
いかがでしたか？ スタンスを開いてアウトサイド・インに振ることで、ミスを減らすことを意識してみてくださいね。
菊地明砂美
●きくち・あさみ
1985年生まれ、北海道出身。163cm。2010年のLPGAプロテストに合格し、ステップ・アップ・ツアーを中心に活躍。現在は、レッスンなどインストラクターとしての活動も精力的に行なっている。遠藤電設所属。
構成＝岡田豪太、鈴木康介
写真＝田中宏幸